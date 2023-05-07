ua ru
Нд, 07 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бійці білоруського батальйону ЗСУ зачистили траншеї росіян уздовж "дороги життя" в Бахмут

Новость на русском →
Бахмут, Неділя 07 травня 2023 01:28
Бійці білоруського батальйону ЗСУ зачистили траншеї росіян уздовж "дороги життя" в Бахмут Фото: український військовий із білоруського батальйону (t.me/belwarriors)
Автор: Володимир Костирін

Військовослужбовці ЗСУ з білоруського батальйону успішно виконали бойове завдання із зачистки траншів російських окупантів уздовж дороги до Бахмута, через яку здійснюється постачання Сил оборони України в місті та евакуація поранених.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram канал військового формування білоруських добровольців з батальйону ЗСУ "Терор".

Також бійці змогли закріпитись на важливому рубежі.

У публікації зазначається, що перед підрозділом поставили завдання вийти до бліндажа противника, ліквідувати особовий склад, таким чином зачистивши ворожі окопи вздовж "дороги життя" на Бахмут, а також зайняти та закріпитися на "на стратегічно важливому рубежі".

"Завдання було виконане", - розповіли військові з білоруського батальйону ЗСУ, а також опублікували відео про роботу бійців.

Раніше заступник міністра оборони Анни Маляр повідомила, що військові ЗСУ знищили місця зберігання боєприпасів "Вагнера" на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти планують взяти під свій контроль Бахмут в Донецькій області до 9 травня. Як зазначив представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, ЗСУ зроблять усе, щоб плани ворога не втілилися в реальність.

Так, нещодавно засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його підрозділи нібито "виходитимуть" із Бахмута. Причиною тому назвав снарядний голод.

Тим часом російські загарбники для своїх обстрілів Бахмута застосовують фосфорні снаряди, і відео, як окупанти спалюють місто, показували українські захисники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Бахмут Війна Росії проти України
NEWS
Нова епоха монархії. Зеленський привітав Чарльза ІІІ з коронацією
Нова епоха монархії. Зеленський привітав Чарльза ІІІ з коронацією
DAILY
Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою