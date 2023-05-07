Бійці білоруського батальйону ЗСУ зачистили траншеї росіян уздовж "дороги життя" в Бахмут

Військовослужбовці ЗСУ з білоруського батальйону успішно виконали бойове завдання із зачистки траншів російських окупантів уздовж дороги до Бахмута, через яку здійснюється постачання Сил оборони України в місті та евакуація поранених.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram канал військового формування білоруських добровольців з батальйону ЗСУ "Терор".

"Завдання було виконане", - розповіли військові з білоруського батальйону ЗСУ, а також опублікували відео про роботу бійців.

У публікації зазначається, що перед підрозділом поставили завдання вийти до бліндажа противника, ліквідувати особовий склад, таким чином зачистивши ворожі окопи вздовж "дороги життя" на Бахмут, а також зайняти та закріпитися на "на стратегічно важливому рубежі".

Також бійці змогли закріпитись на важливому рубежі.

Раніше заступник міністра оборони Анни Маляр повідомила, що військові ЗСУ знищили місця зберігання боєприпасів "Вагнера" на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти планують взяти під свій контроль Бахмут в Донецькій області до 9 травня. Як зазначив представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, ЗСУ зроблять усе, щоб плани ворога не втілилися в реальність.

Так, нещодавно засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його підрозділи нібито "виходитимуть" із Бахмута. Причиною тому назвав снарядний голод.

Тим часом російські загарбники для своїх обстрілів Бахмута застосовують фосфорні снаряди, і відео, як окупанти спалюють місто, показували українські захисники.

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