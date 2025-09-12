В бій ідуть кухарі та водії. Через великі втрати в окупантів закінчилася піхота, - ГУР

На Гуляйпільському напрямку через катастрофічні втрати ворог кидає на штурми кухарів, водіїв, операторів дронів та поранених бійців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

Російські війська несуть величезні втрати через професійні дії Сил оборони України та власну некомпетентність. Мобілізаційна кампанія Кремля не дає очікуваного ефекту, тож командування змушене кидати на штурм усіх підряд.

На передову спрямовують поранених, тяжкохворих, кухарів, водіїв, зв’язківців та операторів дронів. Російські солдати повідомляють про повну втрату боєздатності.

"Рухатися не можу. Коліна знищені, навіть наступити на них не можу", - скаржиться один зі штурмовиків.

Командири в свою чергу продовжують демонструвати зневагу до власних бійців.

"Ти пропонуєш командиру роти прикотити тобі колесо і сходити тебе прикотити? Я тебе правильно розумію?", - запитує один з командирів у пораненого солдата.

Окупанти визнають, що людей катастрофічно не вистачає. На штурм йдуть всі, кого раніше до бою не залучали.

"Людей немає б..ть, всі пішли, уже кухарі в бій йдуть, бо ви перемогти не можете б..ть. Кухарів привезли сюди, зв’язківців усіх, поубивали вже", - підсумовує окупант.