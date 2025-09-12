Росіяни втратили за добу майже 900 солдатів та багато техніки, - Генштаб

За останню добу, з 11 на 12 вересня, російські війська втратили на фронті ще 890 солдатів. Також ЗСУ знищили 40 артсистем і 64 одиниці автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 12 вересня 2025 року орієнтовно становлять:

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, станом на вечір, 12 вересня, на фронті було зафіксовано 141 бойове зіткнення. Найбільш активними напрямками фронту, де відбулося найбільше боїв, виявилися Покровське, Лиманське та Новопавлівське.

Зокрема, на Покровському напрямку ворог спробував 32 рази потіснити українські підрозділи. Активність фіксувалася в районах населених пунктів Луч, Ніканорівка, Маяк, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Лісівка, Звєрево, Котліно, Удачне, Мурашка, Дачне, Філіал і в напрямку населеного пункту Покровськ.

Детальніше про вечірній звід Генштабу - читайте в матеріалі РБК-Україна.