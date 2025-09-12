ua en ru
Росіяни втратили за добу майже 900 солдатів та багато техніки, - Генштаб

П'ятниця 12 вересня 2025 07:46
UA EN RU
Росіяни втратили за добу майже 900 солдатів та багато техніки, - Генштаб Фото: українські військові продовжують завдавати втрат противнику (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу, з 11 на 12 вересня, російські війська втратили на фронті ще 890 солдатів. Також ЗСУ знищили 40 артсистем і 64 одиниці автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 12 вересня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 092 780 (+890) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 177 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин - 23 266 (+2) од.;
  • артилерійських систем - 32 668 (+40) од.;
  • РСЗВ - 1485 (+2) од.;
  • засоби ППО - 1217 од.;
  • літаків - 422 од.;
  • гелікоптерів - 341 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 58 467 (+273) од.;
  • крилатих ракет - 3718 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 61 403 (+64) од.;
  • спеціальної техніки - 3964 од.

Росіяни втратили за добу майже 900 солдатів та багато техніки, - Генштаб

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, станом на вечір, 12 вересня, на фронті було зафіксовано 141 бойове зіткнення. Найбільш активними напрямками фронту, де відбулося найбільше боїв, виявилися Покровське, Лиманське та Новопавлівське.

Зокрема, на Покровському напрямку ворог спробував 32 рази потіснити українські підрозділи. Активність фіксувалася в районах населених пунктів Луч, Ніканорівка, Маяк, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Лісівка, Звєрево, Котліно, Удачне, Мурашка, Дачне, Філіал і в напрямку населеного пункту Покровськ.

Детальніше про вечірній звід Генштабу - читайте в матеріалі РБК-Україна.

