Атака РФ на Добропілля провалилася: майже 70 російських окупантів потрапили в полон (відео)

На Добропільському напрямку українські захисники взяли в полон групу військових РФ. Всього за місяць на цьому напрямку в полон потрапили 69 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію 1-го корпусу НГУ "Азов".

В "Азові" нагадують громадянам Росії, які прибули в Україну зі зброєю в руках, що здатися - це єдиний шанс вижити.

За місяць активних бойових дій на Добропільському напрямку, де підрозділи 1 корпусу НГУ "Азов" разом із суміжними та підпорядкованими частинами тримають смугу оборони, в полон було взято вже 69 російських військових.

Уточнюється, що полонених взяли бійці 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" та 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади.

"В гонитві за "успєхамі" російське командування відправило окупантів в наступ в найгарячішу точку Донеччини - Добропілля", - розповіли у підрозділі.

Зазначається, що на відео показана група російських військовополонених, захоплених у смузі відповідальності 1 корпусу НГУ "Азов".

Бої біля Добропілля

На початку серпня аналітичний проєкт DeepState повідомляв про прорив російських військ у районі Добропілля. За даними експертів, ворог наближався до населених пунктів Кучерів Яр, Золотий Колодязь та Веселе.

В ОСУВ "Дніпро" підтвердили, що росіяни діяли малими групами, намагалися обходити першу лінію оборони та використовували чисельну перевагу. Проте українським військам вдалося відновити низку раніше втрачених позицій.

Російські окупанти сформували так звані "клешні" - вклинення малими піхотними групами в районі Добропілля, щоб прорвати лінію оборони. Однак це вклинення було швидко "обрізане", і окупанти опинилися без можливості поповнювати боєзапаси та харчі.

Як повідомив головком Олександр Сирський, на Добропільському напрямку росіяни захопили 13,5 кв. км, але втратили контроль над 25,5 кв. км території.

Наразі поблизу Добропілля триває зачистка російських сил, які прорвалися в тил українських позицій. Їм не дозволяють об’єднатися з основним угрупуванням ворога.