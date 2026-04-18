Битва за "ядерний пил": Іран жорстко відповів Трампу на плани вивезти уран

07:24 18.04.2026 Сб
В Тегерані спростували заяви лідера США про збагачений уран
aimg Пилип Бойко
Фото: ракетна зброя Ірану (Getty Images)

Іран офіційно спростував заяви Дональда Трампа про готовність передати ядерні матеріали Сполученим Штатам. Очільник МЗС звинуватили американського президента у маніпуляціях.

Головний дипломат Ірану Есмаїл Багаї заявив, що передача урану навіть не обговорюється. Чиновник назвав слова лідера США спробою видати бажане за дійсне.

"Збагачений Іраном уран нікуди не буде передано; передача урану до Сполучених Штатів не була для нас варіантом", - зазначив Багаї.

Сам Трамп під час виступу в Аризоні заявив, що має намір вивезти іранський високозбагачений уран за допомогою екскаваторів. Американський президент постійно називає цей уран "ядерним пилом" після атак Вашингтона на об'єкти в Ісфахані, Натанзі та Фордо влітку 2025 року.

"Як ми дістанемо ядерний пил? Ми дістанемо його разом з Іраном, використовуючи багато екскаваторів. І ми вивеземо (ядерні матеріали, - ред.) до США", - сказав Трамп.

Він також підкреслив, що Тегеран "не отримає в обмін жодних грошей". Також американський лідер не відкинув можливості продовження війни, якщо "угода" з Іраном буде зірвана.

Що відомо про "ядерний пил" Ірану

Збагачений уран та ядерна програма Тегерана - ключовий момент в перемовинах зі Штатами. Ізраїль та США твердо стоять на позиції, що Іран не може мати своєї ядерної зброї, але в першому раунді переговорів в Пакистані про це домовитись не вдалось.

Однак Трамп вже встиг заявити, що Іран погодився віддати весь збагачений уран США. "Іран погодився на все", - заявив американський лідер.

Тим часом Китай пропонує два варіанти розв'язання ситуації з іранським ураном. Його пропонується вивезти до КНР, або "розбавити" до стану, при якому він може бути використаний тільки для "мирних цілей".

