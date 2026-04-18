Битва за "ядерную пыль": Иран жестко ответил Трампу на планы вывезти уран

Иран официально опроверг заявления Дональда Трампа о готовности передать ядерные материалы Соединенным Штатам. Глава МИД обвинили американского президента в манипуляциях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.
Главный дипломат Ирана Эсмаил Багаи заявил, что передача урана даже не обсуждается. Чиновник назвал слова лидера США попыткой выдать желаемое за действительное.
"Обогащенный Ираном уран никуда не будет передан; передача урана в Соединенные Штаты не была для нас вариантом", - отметил Бахаи.
Сам Трамп во время выступления в Аризоне заявил, что намерен вывезти иранский высокообогащенный уран с помощью экскаваторов. Американский президент постоянно называет этот уран "ядерной пылью" после атак Вашингтона на объекты в Исфахане, Натанзе и Фордо летом 2025 года.
"Как мы достанем ядерную пыль? Мы достанем ее вместе с Ираном, используя много экскаваторов. И мы вывезем (ядерные материалы, - ред.) в США", - сказал Трамп.
Он также подчеркнул, что Тегеран "не получит в обмен никаких денег". Также американский лидер не исключил возможности продолжения войны, если "сделка" с Ираном будет сорвана.
Обогащенный уран и ядерная программа Тегерана - ключевой момент в переговорах со Штатами. Израиль и США твердо стоят на позиции, что Иран не может иметь своего ядерного оружия, но в первом раунде переговоров в Пакистане об этом договориться не удалось.
Однако Трамп уже успел заявить, что Иран согласился отдать весь обогащенный уран США. "Иран согласился на все", - заявил американский лидер.
Между тем Китай предлагает два варианта решения ситуации с иранским ураном. Его предлагается вывезти в КНР, либо "разбавить" до состояния, при котором он может быть использован только для "мирных целей".