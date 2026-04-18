Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Битва за "ядерную пыль": Иран жестко ответил Трампу на планы вывезти уран

07:24 18.04.2026 Сб
2 мин
В Тегеране опровергли заявления лидера США об обогащенном уране
aimg Филипп Бойко
Фото: ракетное оружие Ирана (Getty Images)

Иран официально опроверг заявления Дональда Трампа о готовности передать ядерные материалы Соединенным Штатам. Глава МИД обвинили американского президента в манипуляциях.

Главный дипломат Ирана Эсмаил Багаи заявил, что передача урана даже не обсуждается. Чиновник назвал слова лидера США попыткой выдать желаемое за действительное.

"Обогащенный Ираном уран никуда не будет передан; передача урана в Соединенные Штаты не была для нас вариантом", - отметил Бахаи.

Сам Трамп во время выступления в Аризоне заявил, что намерен вывезти иранский высокообогащенный уран с помощью экскаваторов. Американский президент постоянно называет этот уран "ядерной пылью" после атак Вашингтона на объекты в Исфахане, Натанзе и Фордо летом 2025 года.

"Как мы достанем ядерную пыль? Мы достанем ее вместе с Ираном, используя много экскаваторов. И мы вывезем (ядерные материалы, - ред.) в США", - сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что Тегеран "не получит в обмен никаких денег". Также американский лидер не исключил возможности продолжения войны, если "сделка" с Ираном будет сорвана.

Что известно о "ядерной пыли" Ирана

Обогащенный уран и ядерная программа Тегерана - ключевой момент в переговорах со Штатами. Израиль и США твердо стоят на позиции, что Иран не может иметь своего ядерного оружия, но в первом раунде переговоров в Пакистане об этом договориться не удалось.

Однако Трамп уже успел заявить, что Иран согласился отдать весь обогащенный уран США. "Иран согласился на все", - заявил американский лидер.

Между тем Китай предлагает два варианта решения ситуации с иранским ураном. Его предлагается вывезти в КНР, либо "разбавить" до состояния, при котором он может быть использован только для "мирных целей".

