Китай забере в Ірану збагачений уран: що це означає для ядерної угоди, - AP

02:46 18.04.2026 Сб
2 хв
Який компроміс розблокує переговори зі США?
aimg Катерина Коваль
Фото: іранський завод зі збагачення урану (Getty Images)

Китай готовий взяти у своє володіння або знизити рівень збагачення високозбагаченого урану, який Іран зберігає на своїй території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Читайте також: Коли Вашингтон розблокує порти Ірану? Адмірал флоту США назвав умову

Ключова умова для завершення війни

За даними джерела, йдеться про приблизно 440 кг (970 фунтів) високозбагаченого урану. Саме цей матеріал, за словами президента США Дональда Трампа, має бути вилучений з Ірану в рамках будь-якої угоди про припинення війни. Наразі уран, імовірно, зберігається під пошкодженими ядерними об’єктами, які зазнали бомбардувань США ще в червні 2025 року.

Спочатку Трамп, за даними джерела, хотів, щоб США самі забрали цей матеріал. Однак Пекін сигналізує, що готовий долучитися, якщо Вашингтон і Тегеран звернуться до нього з таким проханням.

Два варіанти

Китай пропонує два варіанти: вивезти високозбагачений уран на свою територію або розбавити його на місці до рівня, придатного для цивільного використання. Це може стати компромісом, який розблокує переговори між США та Іраном.

Прецедент 2015 року

У 2015 році, в рамках Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), Іран уже вивозив низькозбагачений уран. Тоді приблизно 11 000 кг було відправлено до Росії, щоб виконати вимоги ядерної угоди. Тепер подібну роль може взяти на себе Китай.

Нагадаємо, Іран оголосив про відкриття Ормузької протоки. Таке рішення Тегеран ухвалив на тлі припинення обстрілів Лівану та дії десятиденного перемир’я.

Крім того, з’явилася інформація, що переговори між США та Іраном досягли принципового прогресу. На наступному етапі сторони можуть підписати меморандум про взаєморозуміння.

Після цього протягом приблизно двох місяців вони розраховують вийти на повноцінну угоду.

