Битва за Куп'янськ: як полк "Скеля" звільнив місто від окупантів (відео)

Полк спеціального призначення "Скеля" провів масштабну штурмову операцію у Куп'янську Харківської області. Як результат - місто було очищене від російських загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу 425 ОШП.
Головне:
Під час операції в Куп'янську наші захисники взяли в полон десятки окупантів, серед яких не лише кадрові військові та мобілізовані, але й іноземні найманці (зокрема громадяни Куби).
"Отримані дані з телефонів полонених допомогли виявити нові групи ворога, що намагалися зайти в місто", - поділились із українцям.
Зазначається, що серед трофеїв штурмовиків:
Тепер все це працюватиме "проти колишніх власників".
Громадянам розповіли, що під час штурмової операції, "ситуація загострилася, коли ворожим диверсійним групам вдалося зайти вглиб позицій Сил оборони та зайняти кілька багатоповерхівок у житловому масиві "Ювілейний".
Це поставило під загрозу ключовий логістичний маршрут міста, тож бійці "Скелі" отримали завдання зі знищення ворога.
"Штурм проходив за кожну будівлю. В одному з випадків, через неможливість зачистити підвал 18-го будинку традиційними методами, було прийнято рішення підірвати перший поверх, обваливши під'їзд на голови окупантів. Ті, хто вижив під завалами, потрапили в полон", - розповіли в ОШП.
Зазначається, що після "Ювілейного" штурмові групи просунулися до приватного сектора та промислових об'єктів.
Було зачищено, зокрема:
Уточнюється, що у підвалах коледжу українські воїни вибили бійців 16-ї бригади спецпризначення РФ.
"Росіяни визнають: вони місяцями ховалися у підвалах під постійними ударами українських дронів ("птичок") та артилерії, поки штурмові групи не затисли їх у кільце", - додали у прес-службі ОШП.
"Основним опорним пунктом і справжньою "фортецею" для окупантів став комплекс будівель Центральної районної лікарні (ЦРЛ)", - повідомили українцям.
Наголошується, що хоча ворог тримався за ці позиції до останнього, українські сили методично "розбирали" корпуси лікарні за допомогою авіаударів та артилерії.
"Ми виявилися просто трошечки розумнішими і взяли на характері. На духу "Скелі" ми виїхали", - поділились враженнями учасники штурму.
425-й окремий штурмовий полк "Скеля" ("Скала") - це формування військ у складі Сухопутних військ Збройних сил України.
Він почав свій шлях як добровольча мобільно-вогнева група, що знищувала техніку та живу сили ворога з перших днів вторгнення.
Особливо спецпідрозділ відзначився в боях за Ізюм, Соледар, Бахмут, Авдіївку, Вугледар, Нью-Йорк та Шевченко.
Також полк спеціального призначення "Скеля" провів масштабну штурмову операцію у Куп'янську, в результаті якої місто було очищене від російських загарбників.
Операція, що тривала тижнями, відзначилася надзвичайною складністю боїв у міській забудові та професіоналізмом українських штурмовиків.
"Наразі полк "Скеля" продовжує виконувати завдання, демонструючи, що мотивація та підготовка українського солдата є вирішальними факторами у звільненні рідної землі", - наголосили у прес-службі 425 ОШП.
