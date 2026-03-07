Намагалися замінувати шлях: під Куп’янськом ЗСУ розбили групу росіян (відео)

Українські десантники запобігли мінуванню території поблизу населеного пункту Загризове на Куп'янському напрямку, ліквідувавши групу окупантів у стрілецькому бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 77 окрему аеромобільну Наддніпрянську бригаду ДШВ.

Деталі операції біля Загризового

За інформацією військових, бійці 2 аеромобільного батальйону 77-ї бригади оперативно виявили пересування російських військових. Ворог намагався закласти міни в районі селища Загризове, щоб ускладнити маневри Збройних сил України.

Для нейтралізації загрози українське командування задіяло бомбери та штурмову групу. У результаті короткого зіткнення ворожу диверсійну групу було повністю ліквідовано.

"Дії противника наші десантники оперативно виявили. Вчасно були задіяні бомбери та штурмова група, яка у стрілецькому бою знищила противника", - повідомили у бригаді.

Фото: селище Загризове (google.com/maps)

У ДШВ наголосили, що завдяки рішучим діям захисників чергова російська операція з мінування - зірвана, а загроза - нейтралізована.

Куп'янський напрямок

На цій ділянці фронту противник регулярно намагається використовувати диверсійні групи для створення мінних загороджень та проведення розвідки.

Десантники 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ продовжують утримувати позиції, вчасно виявляючи піхотні резерви ворога.