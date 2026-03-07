Намагалися замінувати шлях: під Куп’янськом ЗСУ розбили групу росіян (відео)
Українські десантники запобігли мінуванню території поблизу населеного пункту Загризове на Куп'янському напрямку, ліквідувавши групу окупантів у стрілецькому бою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 77 окрему аеромобільну Наддніпрянську бригаду ДШВ.
Деталі операції біля Загризового
За інформацією військових, бійці 2 аеромобільного батальйону 77-ї бригади оперативно виявили пересування російських військових. Ворог намагався закласти міни в районі селища Загризове, щоб ускладнити маневри Збройних сил України.
Для нейтралізації загрози українське командування задіяло бомбери та штурмову групу. У результаті короткого зіткнення ворожу диверсійну групу було повністю ліквідовано.
"Дії противника наші десантники оперативно виявили. Вчасно були задіяні бомбери та штурмова група, яка у стрілецькому бою знищила противника", - повідомили у бригаді.
Фото: селище Загризове (google.com/maps)
У ДШВ наголосили, що завдяки рішучим діям захисників чергова російська операція з мінування - зірвана, а загроза - нейтралізована.
Куп'янський напрямок
На цій ділянці фронту противник регулярно намагається використовувати диверсійні групи для створення мінних загороджень та проведення розвідки.
Десантники 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ продовжують утримувати позиції, вчасно виявляючи піхотні резерви ворога.
Ситуація на фронті та успіхи ЗСУ
Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підбив підсумки операцій, зазначивши, що українські сили відбили більше територій, ніж РФ змогла захопити за останній період.
Зокрема, підрозділи Десантно-штурмових військ продовжують активні дії не лише на сході, а й проводять контрнаступальні заходи на півдні України.
За оцінками експертів, на окремих ділянках фронту Україна домоглася найшвидших успіхів у полі бою з початку року.
Також повідомлялося, що в ході успішних операцій ЗСУ звільнили від окупантів понад 300 квадратних кілометрів території, що дозволило покращити тактичне положення на декількох напрямках.