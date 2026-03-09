Битва за Купянск: как полк "Скала" освободил город от оккупантов (видео)

Полк специального назначения "Скала" провел масштабную штурмовую операцию в Купянске Харьковской области. Как результат - город был очищен от российских захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 425 ОШП.
Главное:
Во время операции в Купянске наши защитники взяли в плен десятки оккупантов, среди которых не только кадровые военные и мобилизованные, но и иностранные наемники (в частности граждане Кубы).
"Полученные данные с телефонов пленных помогли выявить новые группы врага, которые пытались зайти в город", - поделились с украинцами.
Отмечается, что среди трофеев штурмовиков:
Теперь все это будет работать "против бывших владельцев".
Гражданам рассказали, что во время штурмовой операции, "ситуация обострилась, когда вражеским диверсионным группам удалось зайти вглубь позиций Сил обороны и занять несколько многоэтажек в жилом массиве "Юбилейный".
Это поставило под угрозу ключевой логистический маршрут города, поэтому бойцы "Скалы" получили задание по уничтожению врага.
"Штурм проходил за каждое здание. В одном из случаев, из-за невозможности зачистить подвал 18-го дома традиционными методами, было принято решение взорвать первый этаж, обвалив подъезд на головы оккупантов. Те, кто выжил под завалами, попали в плен", - рассказали в ОШП.
Отмечается, что после "Юбилейного" штурмовые группы продвинулись к частному сектору и промышленным объектам.
Были зачищены, в частности:
Уточняется, что в подвалах колледжа украинские воины выбили бойцов 16-й бригады спецназначения РФ.
"Россияне признают: они месяцами прятались в подвалах под постоянными ударами украинских дронов ("птичек") и артиллерии, пока штурмовые группы не зажали их в кольцо", - добавили в пресс-службе ОШП.
"Основным опорным пунктом и настоящей "крепостью" для оккупантов стал комплекс зданий Центральной районной больницы (ЦРБ)", - сообщили украинцам.
Отмечается, что хотя враг держался за эти позиции до последнего, украинские силы методично "разбирали" корпуса больницы с помощью авиаударов и артиллерии.
"Мы оказались просто немножечко умнее и взяли на характере. На духе "Скалы" мы выехали", - поделились впечатлениями участники штурма.
425-й отдельный штурмовой полк "Скала" - это формирование войск в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Он начал свой путь как добровольческая мобильно-огневая группа, которая уничтожала технику и живую силу врага с первых дней вторжения.
Особенно спецподразделение отличилось в боях за Изюм, Соледар, Бахмут, Авдеевку, Угледар, Нью-Йорк и Шевченко.
Также полк специального назначения "Скала" провел масштабную штурмовую операцию в Купянске, в результате которой город был очищен от российских захватчиков.
Операция, которая длилась неделями, отличилась чрезвычайной сложностью боев в городской застройке и профессионализмом украинских штурмовиков.
"Сейчас полк "Скала" продолжает выполнять задачи, демонстрируя, что мотивация и подготовка украинского солдата являются решающими факторами в освобождении родной земли", - подчеркнули в пресс-службе 425 ОШП.
Напомним, в начале года мы рассказывали, что российским войскам поставили цель - снова "взять" город Купянск на Харьковщине (с новым дедлайном до февраля 2026 года).
Кроме того, мы сообщали, что ВСУ под Купянском разбили группу россиян, которые пытались заминировать дорогу.
Читайте также, как уклонист помогал оккупантам "пробиваться" в Купянск.