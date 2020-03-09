Биржи Европы закрыли торги падением на 7-8%

Основные европейские фондовые индексы в понедельник, 9 марта, завершили торги снижением на 7-8%. Об этом сообщает РБК-Украина.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 уменьшился на 7,69%, до 5965,77 пункта. Французский CAC 40 - на 8,39%, до 4707,91 пункта.

Немецкий индекс DAX уменьшился на 7,94%, до 10631,63 пункта. Падение итальянского FTSE MIB достигло 11,17%, до 18475,91 пункта.

Добавим, страны Организации экспортеров нефти (ОПЕК) потеряли 500 млн долларов за сутки из-за падения цен на нефть.

Напомним, на прошлой неделе в Вене провалились переговоры ОПЕК и России, которая в итоге отказалась идти на сокращение добычи нефти.

РБК-Украина писало, что мировые рынки резко обвалились из-за срыва сделки ОПЕК+. В частности, котировки обрушились на Токийской фондовой бирже, а также на европейских биржах. В значительный минус ушли японский индекс Nikkei, гонконгский Hang Seng, британский индекс FTSE 100 и немецкий индекс DAX. Кроме того, на открытии Лондонской биржи рекордно просели ценные бумаги российских компаний.