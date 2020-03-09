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Страны ОПЕК потеряли 500 млн долларов за сутки из-за падения цен на нефть

Новости » Экономика     09.03.2020 - 16:55
Страны ОПЕК потеряли 500 млн долларов за сутки из-за падения цен на нефть
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Из-за срыва сделки по ограничению добычи нефти стран-участниц ОПЕК+ обвалились мировые рынки

Страны Организации экспортеров нефти (ОПЕК) потеряли 500 млн долларов за сутки из-за падения цен на нефть. Об этом сообщает Reuters.

По подсчетам агентства, при снижении цены на нефть более чем на 30%, учитывая средние показатели добычи стран ОПЕК за февраль, доход членов альянса снизился по меньшей мере на 500 млн долларов.

Отмечается, что фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 31% до 31,02 доллара в понедельник. Это самый низкий показатель с середины февраля 2016 года.

Напомним, РБК-Украина писало, что мировые рынки резко обвалились из-за срыва сделки ОПЕК+. В частности, котировки обрушились на Токийской фондовой бирже, а также на европейских биржах. В значительный минус ушли японский индекс Nikkei, гонконгский Hang Seng, британский индекс FTSE 100 и немецкий индекс DAX. Кроме того, на открытии Лондонской биржи рекордно просели ценные бумаги российских компаний.

На фоне паники на нефтяном рынке, вызванной срывом сделки ОПЕК+ и резким падением цен на нефть, котировки в ближайшее время могут снизиться до 20 долларов за баррель. В докладе Goldman Sachs говорится, что нефтяная война, которую развязали ОПЕК и Россия, может подтолкнуть цены на нефть к падению до 20 долларов за баррель. По мнению аналитика Goldman Sachs Дэмиена Курвалина, нынешняя ситуация кардинально меняет прогнозы для рынков нефти и газа.

Обвал на биржах и рекордное падение цены на нефть: что происходит на мировых рынках Аналитики прогнозируют падение цен на нефть до 20 долларов, - Bloomberg
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