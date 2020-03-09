Мировые рынки резко обвалились из-за срыва сделки ОПЕК+

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Мировые рынки обвалились на фоне резкого падения цен на нефть

Из-за срыва сделки по ограничению добычи нефти стран-участниц ОПЕК+ на утро 9 марта 2020 года резко обвалились мировые рынки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные фондовых бирж.

В частности, первые на этой неделе торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершились обвалом котировок. В частности, ключевой для Японии индекс Nikkei потерял более 5%. А важнейший биржевой индекс Гонконгской фондовой Hang Seng рухнул ниже 25 000 пунктов, что является самым низким уровнем с августа 2019 года.

Вслед за этим котировки акций саудовской нефтяной компании Saudi Аramco на открытии торгов упали на максимально допустимые 10%. В целом, саудовская биржа Tadawul обвалилась более чем на 9%.

На общемировые тенденции отреагировали и европейские индексы. Британский индекс FTSE 100 упал на открытии торгов на 9,5% - до 5835,1 пункта. Вслед за этим британский фунт обновил месячный максимум по отношению к доллару, поднявшись на 1% - до 1,3175 доллара за фунт.

Немецкий индекс DAX открыл торги падением на 7,8% - до 10653,12 пункта. Французский индекс САС 40 упал на открытии торгов на 6,4% - до 4809,68 пункта.

На открытии Лондонской бирже также произошел грандиозный обвал российских бумаг. Акции "Новатэк" просели на 27,5%, "Лукойла" - 25,6%, "Сбербанка" - 25,2%, "Роснефти" - 23,5%, "Газпрома" - на 20,1% и т. д.

Отметим, из-за срыва сделки ОПЕК+ сегодня, 9 марта, цена нефти Brent обрушилась почти на 30% на открытии торгов, торгуясь возле отметки 33 доллара за баррель.

Напомним, на прошлой неделе в Вене провалились переговоры ОПЕК и России, которая в итоге отказалась идти на сокращение добычи нефти.

На фоне срыва сделки ведущий мировой производитель Саудовская Аравия заявила о планах значительно нарастить добычу нефти и развязать "ценовую войну" на нефтяном рынке.