Біржі Європи закрили торги падінням на 7-8%

Основні європейські фондові індекси в понеділок, 9 березня, завершили торги зниженням на 7-8%. Про це повідомляє РБК-Україна.

За підсумками торгів британський індекс FTSE 100 зменшився на 7,69%, до 5965,77 пункту. Французький CAC 40 - на 8,39%, до 4707,91 пункту.

Німецький індекс DAX зменшився на 7,94%, до 10631,63 пункту. Падіння італійського FTSE MIB досягло 11,17%, до 18475,91 пункту.

Додамо, країни Організації експортерів нафти (ОПЕК) втратили 500 млн доларів за добу через падіння цін на нафту.

Нагадаємо, минулого тижня у Відні провалилися переговори ОПЕК і Росії, яка в підсумку відмовилася йти на скорочення видобутку нафти.

РБК-Україна писало, що світові ринки різко обвалилися через зрив угоди ОПЕК +. Зокрема, котирування обрушилися на Токійській фондовій біржі, а також на європейських біржах. В значний мінус пішли японський індекс Nikkei, гонконгський Hang Seng, британський індекс FTSE 100 і німецький індекс DAX. Крім того, на відкритті Лондонської біржі рекордно просіли цінні папери російських компаній.