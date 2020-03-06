В Вене провалились переговоры ОПЕК и России

Иллюстративное фото (ukrnafta.com)

Россия и Саудовская Аравия не смогли достичь согласия

Переговоры министров стран ОПЕК+ в Вене завершились провалом из-за недостижения согласия между Российской Федерацией и Саудовской Аравией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Так, переговоры, главной темой которых являлась необходимость дополнительных ограничений добычи нефти в ответ на падение спроса из-за коронавируса, провалились, что предвещает конец дипломатического альянса между Россией и саудитами.

Отмечается, что Саудовская Аравия намерена сократить производство, чтобы компенсировать снижение спроса из-за коронавируса. Однако Россия выступила против сокращения, поскольку ее бюджет более устойчив к низким ценам на нефть. Россия хочет воспользоваться ситуацией для устранения конкурентов.

Напомним, ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупреждала, что вспышка коронавируса представляет серьезную угрозу для мировой экономики.

Также РБК-Украина писало, что цены на нефть североморской марки Brent в течение торгов 6 марта упали почти на 8% - до 46 долларов за баррель. Стремительное падение цены на нефть связано с провалом переговоров ОПЕК и России о снижении добычи.

Кроме того, в феврале нефть подешевела более чем на 10% за пять дней из-за новостей об эпидемии коронавируса. Это падение было самым резким с августа 2019 года.