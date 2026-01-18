Біля ЗАЕС триває ремонт лінії електропередач: МАГАТЕ оприлюднило фото

Ситуація на ЗАЕС

Запорізька атомна електростанція перебуває під окупацією Росії з березня 2022 року. Відтоді Москва неодноразово намагалася узаконити своє управління об’єктом, відверто ігноруючи норми міжнародного права.

Експерти розцінюють останні дії "Ростехнадзору" як черговий прояв ядерного шантажу, що створює серйозні загрози не лише для регіону, а й для глобальної безпеки.

Водночас США запропонували модель спільного управління ЗАЕС за участі України, Росії та Сполучених Штатів, однак президент Володимир Зеленський назвав такий формат несправедливим.

Нагадаємо, 19 листопада Україна відновила електропостачання окупованої станції після пошкодження лінії внаслідок російських обстрілів. До цього ЗАЕС десять разів повністю залишалася без живлення.

Втім уже 6 грудня станція знову втратила зовнішнє електропостачання і наразі під’єднана лише до однієї лінії, що продовжує створювати критичні ризики для ядерної безпеки.

Наприкінці грудня Україна та Росія домовилися про локальне перемир’я в районі ЗАЕС, що дозволило розпочати ремонт пошкодженої лінії електропередач.

Водночас, днями МАГАТЕ домовилося з Україною та Росією про тимчасове припинення вогню біля ЗАЕС. Це дозволить відремонтувати останню резервну лінію електропередачі до станції.