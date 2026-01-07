Біля Лимана ЗСУ взяли у полон окупанта з Уганди: підписав контракт під дулом автомата

Біля Лиману у Донецькій області українські військові взяли у полон африканського найманця, який воював на боці РФ. Громадянин Уганди стверджує, що контракт підписав під дулом автомата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 63 окрему механізовану бригаду у Facebook .

Як розповіли у бригаді, восени 2025 року операторам дронів та піхотинцям вдавалося знешкоджувати темношкірих найманців РФ, які зі зброєю в руках рухалися в напрямку позицій.

При цьому жодних документів у них з собою не було, тож ідентифікувати "прибульців" не вдавалося.

Ситуація прояснилася напередодні Нового року, коли до одного з блокпостів поблизу Лимана прибіг виснажений та обморожений чоловік без зброї, який просив про допомогу. Як з’ясувалося, це був громадянин Уганди на ім’я Річард.

"Прибіг ледь живий, обмерзлий, африканець. Він був без зброї і кричав про допомогу", - повідомили військові.

Африканський окупант розповів, що погодився поїхати до Росії, спокусившись обіцянками роботи та кращого заробітку. Для цього він навіть взяв великий кредит на авіаквитки.

Однак після прибуття до РФ замість цивільної роботи його поставили перед вибором - підписати контракт із російською армією або "померти від пострілу у голову".

"Я не знав, що нас везуть в Балашиху. Думав, що ми їдемо на роботу в супермаркет. Я побачив, що відчиняються двері. Ми заїхали і нам сказали: "Вибачте, хлопці, але тепер ви в російській армії", - розповів громадянин Уганди.

За словами Річарда, вони відмовилися від служби, проте їм сказали, що ворота заблоковані, і вони не зможуть покинути закриту територію. До них підійшов чоловік зі зброєю та наказав підписати папери. Африканець стверджує, що їм приставляли до голови автомати, аби вони розписалися.