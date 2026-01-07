ua en ru
Ср, 07 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ вербувала жителів ПАР для війни проти України через ігровий застосунок, - Bloomberg

Середа 07 січня 2026 13:33
UA EN RU
РФ вербувала жителів ПАР для війни проти України через ігровий застосунок, - Bloomberg Фото: Росія вербувала жителів ПАР для війни проти України через ігровий застосунок (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росія використовувала популярний серед геймерів застосунок Discord для вербування жителів Південно-Африканської Республіки (ПАР) на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як повідомляє видання, двоє чоловіків віком близько 20 років покинули Південну Африку в липні 2024 року після спілкування в ігровому застосунку з рекрутером під ніком Dash.

Південноафриканцям запропонували підписати річний контракт у російській армії біля Санкт-Петербурга. Після базової підготовки один із солдатів загинув на фронті у Луганській області у жовтні 2024 року, а місцеперебування іншого наразі невідоме.

Південноафриканцям обіцяли можливість отримати російське громадянство та продовжити освіту після служби.

За словами джерел видання, така вербувальна практика виникла на фоні великих втрат російської армії в Україні та нестачі особового складу.

Росія також вербувала громадян інших африканських країн, включно з Кенією, Камеруном та Буркіна-Фасо, проте жоден з цих випадків не використовував ігрові застосунки для комунікації.

Bloomberg зазначає, що вербування Росією викликало критику та юридичні наслідки. Війна за іноземну державу або її підтримка є незаконною в ПАР з 1998 року.

Наприкінці листопада було заарештовано жінку з державного радіо та чотирьох чоловіків за звинуваченням у вербуванні, їм висунуті звинувачення, а наступне слухання призначене на 10 лютого.

Росія вербує іноземців на війну

Нагадаємо, нещодавно індійський уряд заявив про щонайменше 200 випадків вербування громадян Індії на війну в Україні російськими рекрутерами. Щонайменше 26 громадян Індії загинули на війні, семеро вважаються зниклими безвісти.

За даними Центру протидії дезінформації РНБО України, з 2022 року Росія завербувала іноземців зі 128 країн світу, використовуючи шахрайські вербувальні центри, приватні компанії та державні канали за допомогою своїх дипломатичних і культурних установ.

Найбільше за Росію воює найманців з Північної Кореї та Центральної Азії. Багато також різноманітних африканців.

МЗС України закликало країни Африки вжити рішучих заходів, щоб зупинити російські схеми, які заманюють молодь по всьому континенту на війну проти України.

Детальніше про те, як Росія вербує іноземців на війну в Україні - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Відключати лікарні заборонено. Свириденко заявила, що ситуацію у Львові перевірять
Відключати лікарні заборонено. Свириденко заявила, що ситуацію у Львові перевірять
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка