Возле Лимана ВСУ взяли в плен оккупанта из Уганды: подписал контракт под дулом автомата
Возле Лимана в Донецкой области украинские военные взяли в плен африканского наемника, который воевал на стороне РФ. Гражданин Уганды утверждает, что контракт подписал под дулом автомата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 63 отдельную механизированную бригаду в Facebook.
Как рассказали в бригаде, осенью 2025 года операторам дронов и пехотинцам удавалось обезвреживать темнокожих наемников РФ, которые с оружием в руках двигались в направлении позиций.
При этом никаких документов у них с собой не было, поэтому идентифицировать "пришельцев" не удавалось.
Ситуация прояснилась накануне Нового года, когда к одному из блокпостов вблизи Лимана прибежал истощенный и обмороженный человек без оружия, который просил о помощи. Как выяснилось, это был гражданин Уганды по имени Ричард.
"Прибежал едва живой, обмерзший, африканец. Он был без оружия и кричал о помощи", - сообщили военные.
Африканский оккупант рассказал, что согласился поехать в Россию, соблазнившись обещаниями работы и лучшего заработка. Для этого он даже взял большой кредит на авиабилеты.
Однако по прибытии в РФ вместо гражданской работы его поставили перед выбором - подписать контракт с российской армией или "умереть от выстрела в голову".
"Я не знал, что нас везут в Балашиху. Думал, что мы едем на работу в супермаркет. Я увидел, что открывается дверь. Мы заехали и нам сказали: "Извините, ребята, но теперь вы в российской армии", - рассказал гражданин Уганды.
По словам Ричарда, они отказались от службы, однако им сказали, что ворота заблокированы, и они не смогут покинуть закрытую территорию. К ним подошел мужчина с оружием и приказал подписать бумаги. Африканец утверждает, что им приставляли к голове автоматы, чтобы они расписались.
Африканцы воюют в Украине на стороне РФ
Напомним, в апреле 2025 года в Донецкой области украинские военные взяли в плен африканского наемника в форме армии РФ.
Мужчина приехал воевать, поверив в обещания легких заработков и возможность выезда в Европу, однако вместо этого оказался на передовой. Выяснилось, что пленный является гражданином Сенегала.
Летом на Запорожском направлении бойцы Легиона "Свобода России" захватили в плен нигерийца, который также воевал на стороне России.
Министерство иностранных дел Украины призвало страны Африки принять решительные меры для прекращения российских схем вербовки, направленных на привлечение молодежи со всего континента.
По информации МИД, сейчас на стороне России воюют более 1400 граждан африканских государств.
Между тем СМИ писали, что Россия использовала популярное среди геймеров приложение Discord для вербовки жителей Южно-Африканской Республики (ЮАР) на войну против Украины.