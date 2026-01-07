Возле Лимана ВСУ взяли в плен оккупанта из Уганды: подписал контракт под дулом автомата

Возле Лимана в Донецкой области украинские военные взяли в плен африканского наемника, который воевал на стороне РФ. Гражданин Уганды утверждает, что контракт подписал под дулом автомата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 63 отдельную механизированную бригаду в Facebook .

Как рассказали в бригаде, осенью 2025 года операторам дронов и пехотинцам удавалось обезвреживать темнокожих наемников РФ, которые с оружием в руках двигались в направлении позиций.

При этом никаких документов у них с собой не было, поэтому идентифицировать "пришельцев" не удавалось.

Ситуация прояснилась накануне Нового года, когда к одному из блокпостов вблизи Лимана прибежал истощенный и обмороженный человек без оружия, который просил о помощи. Как выяснилось, это был гражданин Уганды по имени Ричард.

"Прибежал едва живой, обмерзший, африканец. Он был без оружия и кричал о помощи", - сообщили военные.

Африканский оккупант рассказал, что согласился поехать в Россию, соблазнившись обещаниями работы и лучшего заработка. Для этого он даже взял большой кредит на авиабилеты.

Однако по прибытии в РФ вместо гражданской работы его поставили перед выбором - подписать контракт с российской армией или "умереть от выстрела в голову".

"Я не знал, что нас везут в Балашиху. Думал, что мы едем на работу в супермаркет. Я увидел, что открывается дверь. Мы заехали и нам сказали: "Извините, ребята, но теперь вы в российской армии", - рассказал гражданин Уганды.

По словам Ричарда, они отказались от службы, однако им сказали, что ворота заблокированы, и они не смогут покинуть закрытую территорию. К ним подошел мужчина с оружием и приказал подписать бумаги. Африканец утверждает, что им приставляли к голове автоматы, чтобы они расписались.