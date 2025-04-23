"Хочу додому, Росія - це погано": ЗСУ взяли в полон африканця, що мріяв про Європу

На Донеччині українські бійці взяли в полон африканського найманця у формі армії РФ. Він приїхав на війну за обіцянками легких грошей і шляху до Європи - натомість опинився в окопах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 49 ОШБ Карпатська Січ .

Як виявилось, полонений родом із Сенегалу. Два роки прожив у Росії - шукав шанс вирватися на Захід. Він розповів, що йому обіцяли грошей, якщо піде на фронт, після чого йому нібито б відкрились всі дороги до Німеччини.

Однак в реальності замість блискучого міста отримав ночі в окопі та брудний бліндаж.

"Я хочу додому… Росія - це погано…" - повторював полонений.

Військові, які його затримали, кажуть, що сморід від нього стояв такий, що й через два тижні після евакуації бліндаж ще тхнув. Як сказали самі військові нікому з них не хотілося навіть ображати чоловіка, бо вигляд його був настільки жалюгідним.

Коли прийшла українська евакуаційна група, він подумав, що його йдуть розстрілювати. Але натомість йому надали першу медичну допомогу і передали на евакуацію. Під час допиту африканець усе повторював про "бум-бум-бум" на вулиці, про страх перед дроном, про "19 українців", яким він хотів здатися.

І наприкінці, змішуючи все до купи, вигукнув: "Слава Україні!".