"Хочу додому, Росія - це погано": ЗСУ взяли в полон африканця, що мріяв про Європу
На Донеччині українські бійці взяли в полон африканського найманця у формі армії РФ. Він приїхав на війну за обіцянками легких грошей і шляху до Європи - натомість опинився в окопах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 49 ОШБ Карпатська Січ.
Як виявилось, полонений родом із Сенегалу. Два роки прожив у Росії - шукав шанс вирватися на Захід. Він розповів, що йому обіцяли грошей, якщо піде на фронт, після чого йому нібито б відкрились всі дороги до Німеччини.
Однак в реальності замість блискучого міста отримав ночі в окопі та брудний бліндаж.
"Я хочу додому… Росія - це погано…" - повторював полонений.
Військові, які його затримали, кажуть, що сморід від нього стояв такий, що й через два тижні після евакуації бліндаж ще тхнув. Як сказали самі військові нікому з них не хотілося навіть ображати чоловіка, бо вигляд його був настільки жалюгідним.
Коли прийшла українська евакуаційна група, він подумав, що його йдуть розстрілювати. Але натомість йому надали першу медичну допомогу і передали на евакуацію. Під час допиту африканець усе повторював про "бум-бум-бум" на вулиці, про страх перед дроном, про "19 українців", яким він хотів здатися.
І наприкінці, змішуючи все до купи, вигукнув: "Слава Україні!".
Росія вербує африканців
Нагадаємо, що це не перший випадок, коли росіяни вербують африканців. Раніше стало відомо, що Російська Федерація погрожує мігрантам та іноземним студентам депортацією, якщо вони не погодяться їхати на війну проти України.
Водночас ми писали, що Росія вербує африканців та азіатів у спробах нав'язати та закріпити в чужих країнах "русский мир". Детальніше про те, як це відбувається, що африканці роблять на фронті, як опиняються у полоні та що думають про росіян після, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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