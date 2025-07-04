Росіяни, які воюють за Україну, взяли в полон африканця, що воював за РФ (відео)

На Запорізькому напрямку бійці Легіону "Свобода Росії" взяли в полон нігерійця, який воював на боці РФ. Це один із сотень іноземців, яких Росія вербує для війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на сторінці соціального проєкту "Хочу жить".

"Росіяни, які воюють на боці України, беруть в полон африканця, який воює на боці РФ - це не сюжет фільму, це реальність нинішньої війни", - зауважили в проекті.

Як повідомляється, бійці Легіону "Свобода Росії" взяли в полон 29-річного нігерійця Кехінде Олувагбемілеке. Виявилось, що хлопець 4 роки жив у РФ, займаючись продажем наркотиків.

Коли його спіймали, то запропонували замість терміну за 228-ю статтею піти на "СВО". Правда, не сказали, що ціною "чистого аркуша" в його біографії може стати його життя.

Африканець встиг повоювати досить довго як для найманця - 5 місяців, перш ніж здатися на Запорізькому напрямку.

"Кехіндє - один із тисяч найманців із третіх країн, завербованих Міноборони РФ для війни в Україні. Ми вже опублікували дані майже 7 тисяч іноземних найманців із 14 країн світу - але це лише мала частина тих іноземців, кого Кремль відправив помирати в Україну. Всі вони - дешева жива сила, яку не шкода", - зауважили в "Хочу жить".