Біля бази з ядерною зброєю США у Бельгії вдруге за тиждень помітили невідомі дрони

Жителі міста Пер, що знаходиться неподалік військової бази Кляйне-Брогель, повідомили про проліт шести дронів невідомого походження.

Мер міста Стівен Матей розповів, що між 18:30 та 19:00 поліція отримала повідомлення від кількох місцевих жителів про невідомі дрони.

Поліція виїхала на місце, але змогла візуально ідентифікувати лише два безпілотники.

Федеральна поліція відправила на пошуки гелікоптер, але він нічого не знайшов і швидко повернувся, поінформував мер.

Це вже другий випадок за тиждень, коли невідомі дрони з'являються над авіабазою Кляйне-Брогель. Вперше їх помітили там у ніч на 1 листопада.

Тоді на місце події приїхала поліція, однак також нічого не виявила.

Варто зазначити: на цій військовій базі зберігається ядерна зброя США, а незабаром розміститься база винищувачів F-35.