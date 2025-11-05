Возле базы с ядерным оружием США в Бельгии второй раз за неделю заметили неизвестные дроны

Жители города Пер, который находится недалеко от военной базы Кляйне-Брогель, сообщили о пролете шести дронов неизвестного происхождения.

Мэр города Стивен Матей рассказал, что между 18:30 и 19:00 полиция получила сообщения от нескольких местных жителей о неизвестных дронах.

Полиция выехала на место, но смогла визуально идентифицировать только два беспилотника.

Федеральная полиция отправила на поиски вертолет, но он ничего не нашел и быстро вернулся, проинформировал мэр.

Это уже второй случай за неделю, когда неизвестные дроны появляются над авиабазой Кляйне-Брогель. Впервые их заметили там в ночь на 1 ноября.

Тогда на место происшествия приехала полиция, однако также ничего не обнаружила.

Стоит отметить: на этой военной базе хранится ядерное оружие США, а вскоре разместится база истребителей F-35.