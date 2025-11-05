Возле базы с ядерным оружием США в Бельгии второй раз за неделю заметили неизвестные дроны

В Бельгии вблизи военно-воздушной базы Кляйне-Брогель вечером вторника, 4 ноября, снова заметили неизвестные беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nieuwsblad.
Жители города Пер, который находится недалеко от военной базы Кляйне-Брогель, сообщили о пролете шести дронов неизвестного происхождения.
Мэр города Стивен Матей рассказал, что между 18:30 и 19:00 полиция получила сообщения от нескольких местных жителей о неизвестных дронах.
Полиция выехала на место, но смогла визуально идентифицировать только два беспилотника.
Федеральная полиция отправила на поиски вертолет, но он ничего не нашел и быстро вернулся, проинформировал мэр.
Это уже второй случай за неделю, когда неизвестные дроны появляются над авиабазой Кляйне-Брогель. Впервые их заметили там в ночь на 1 ноября.
Тогда на место происшествия приехала полиция, однако также ничего не обнаружила.
Стоит отметить: на этой военной базе хранится ядерное оружие США, а вскоре разместится база истребителей F-35.
Как сообщало РБК-Украина, после первого инцидента с дронами над базой Кляйне-Брогель министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что беспилотники шпионили за истребителями и боеприпасами.
Он прямо не обвинял в этом Россию, однако намекнул, что других виновников нарушения воздушного пространства Бельгии не видит.
Через два дня начальник Генштаба армии Бельгии Фредерик Вансина приказал солдатам сбивать подозрительные дроны, но только безопасно, то есть "без сопутствующих убытков".
По словам Вансины, сейчас ускоряется программа по улучшению защиты Бельгии от дронов.
По данным СМИ, производителя оружия FN Herstal попросили как можно скорее предоставить министерству обороны специальные противодронные ружья.
Также вечером вторника, 4 ноября, авиасообщение в аэропорту Брюсселя было остановлено из соображений безопасности после появления неизвестного дрона. Остановка полетов продолжалась около часа, после чего рейсы были возобновлены.