У Брюсселі зупиняли роботу аеропорту через появу невідомого дрона

Ввечері вівторка, 4 листопада, авіасполучення в аеропорту Брюсселя було зупинено з міркувань безпеки після появи невідомого дрона. Зупинка польотів тривала близько години, після чого рейси були відновлені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTBF .

Близько 20:00 до Skeyes (управління повітряних шляхів) надійшло повідомлення про невідомий дрон у повітряному просторі над аеропортом Брюсселя.

"З міркувань безпеки весь повітряний рух було тимчасово зупинено", - повідомив речник Skeyes Курт Вервілліген.

Зазначається, що при появі дрона стандартна процедура передбачає призупинення польотів щонайменше на 30 хвилин. Протягом цього часу проводяться необхідні перевірки та встановлюється, чи є ще якісь летальні апарати над аеропортом.

Спочатку було оголошено про перенаправлення рейсів до аеропорту Льєжа, але потім і цей аеропорт повідомив про наявність дронів поблизу. Тоді рейси з обох аеропортів були перенаправлені до Маастрихта та Кельна.

"Наразі немає жодних підстав встановлювати зв'язок між виявленими фактами в Брюсселі та Льєжі", - повідомили у Skeyes.

Польоти з цих двох аеропортів відновилися незабаром після 21:00.