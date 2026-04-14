Більшість областей України вночі накриють заморозки (карта)

В Україні зберігається тенденція до нічних заморозків. За даними синоптиків, найближча ніч не стане винятком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Українського гідрометеорологічного центру.

"Вночі 15 квітня в Україні, крім Закарпаття та північного сходу заморозки на поверхні ґрунту", - йдеться у прогнозі.

Через заморозки у вказаних областях оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

"Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам", - попереджає Укргідрометцентр.

Фото: попередження про заморозки у низці областей (facebook.com/UkrHMC)

Варто зазначити, що, згідно з прогнозом Наталки Діденко, впродовж дня 15-го квітня буде тепло - до +12... +17 градусів. На північному сході повітря буде свіжішим - до +9... +12 градусів".

Вітер в Україні завтра очікується північно-західний, помірний, часом - рвучкий. Крім того, у Чернігівській, сумській та Харківській областях прогнозується невеликі дощі.

Нагадаємо, синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт розповів, чому посеред квітня повернулась майже зимова погода.