Більшість областей України вночі накриють заморозки (карта)

16:05 14.04.2026 Вт
2 хв
Оголошено І рівень небезпечності
aimg Валерій Ульяненко
Більшість областей України вночі накриють заморозки (карта) Фото: вночі в Україну прийдуть відчутні заморозки (Getty Images)

В Україні зберігається тенденція до нічних заморозків. За даними синоптиків, найближча ніч не стане винятком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Українського гідрометеорологічного центру.

"Вночі 15 квітня в Україні, крім Закарпаття та північного сходу заморозки на поверхні ґрунту", - йдеться у прогнозі.

Через заморозки у вказаних областях оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

"Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам", - попереджає Укргідрометцентр.

Більшість областей України вночі накриють заморозки (карта)Фото: попередження про заморозки у низці областей (facebook.com/UkrHMC)

Варто зазначити, що, згідно з прогнозом Наталки Діденко, впродовж дня 15-го квітня буде тепло - до +12... +17 градусів. На північному сході повітря буде свіжішим - до +9... +12 градусів".

Вітер в Україні завтра очікується північно-західний, помірний, часом - рвучкий. Крім того, у Чернігівській, сумській та Харківській областях прогнозується невеликі дощі.

Квітнева погода в Україні

Нагадаємо, синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт розповів, чому посеред квітня повернулась майже зимова погода.

Крім того, спеціалісти Українського гідрометцентру пояснили, яким може бути квітень в Україні в цілому. Для цього місяця в Україні "характерне швидке наростання тепла".

Також ми писали, в яких містах України було історично тепло в березні й коли саме зафіксували нові температурні рекорди. Впродовж чотирьох днів поспіль денні максимуми в деяких областях побили свої попередні історичні рекордні значення.

