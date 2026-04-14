ua en ru
Вт, 14 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Большинство областей Украины ночью накроют заморозки (карта)

16:05 14.04.2026 Вт
2 мин
Объявлен І уровень опасности
aimg Валерий Ульяненко
Фото: ночью в Украину придут ощутимые заморозки (Getty Images)

В Украине сохраняется тенденция к ночным заморозкам. По данным синоптиков, ближайшая ночь не станет исключением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Украинского гидрометеорологического центра.

"Ночью 15 апреля в Украине, кроме Закарпатья и северо-востока заморозки на поверхности почвы", - говорится в прогнозе.

Из-за заморозков в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

"Заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям", - предупреждает Укргидрометцентр.

Большинство областей Украины ночью накроют заморозки (карта)Фото: предупреждение о заморозках в ряде областей (facebook.com/UkrHMC)

Стоит отметить, что, согласно прогнозу Наталки Диденко, в течение дня 15-го апреля будет тепло - до +12... +17 градусов. На северо-востоке воздух будет свежее - до +9... +12 градусов".

Ветер в Украине завтра ожидается северо-западный, умеренный, временами - порывистый. Кроме того, в Черниговской, сумской и Харьковской областях прогнозируется небольшие дожди.

Апрельская погода в Украине

Напомним, синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит рассказал, почему посреди апреля вернулась почти зимняя погода.

Кроме того, специалисты Украинского гидрометцентра объяснили, каким может быть апрель в Украине в целом. Для этого месяца в Украине "характерно быстрое нарастание тепла".

Также мы писали, в каких городах Украины было исторически тепло в марте и когда именно зафиксировали новые температурные рекорды. В течение четырех дней подряд дневные максимумы в некоторых областях побили свои предыдущие исторические рекордные значения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине
Новости
РФ ударила ракетой по Днепру: есть раненые и погибшие, много "тяжелых" (фото)
Аналитика
