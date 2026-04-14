Большинство областей Украины ночью накроют заморозки (карта)

В Украине сохраняется тенденция к ночным заморозкам. По данным синоптиков, ближайшая ночь не станет исключением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Украинского гидрометеорологического центра.

"Ночью 15 апреля в Украине, кроме Закарпатья и северо-востока заморозки на поверхности почвы", - говорится в прогнозе.

Из-за заморозков в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

"Заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям", - предупреждает Укргидрометцентр.

Стоит отметить, что, согласно прогнозу Наталки Диденко, в течение дня 15-го апреля будет тепло - до +12... +17 градусов. На северо-востоке воздух будет свежее - до +9... +12 градусов".

Ветер в Украине завтра ожидается северо-западный, умеренный, временами - порывистый. Кроме того, в Черниговской, сумской и Харьковской областях прогнозируется небольшие дожди.

