Большинство областей Украины ночью накроют заморозки (карта)
В Украине сохраняется тенденция к ночным заморозкам. По данным синоптиков, ближайшая ночь не станет исключением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Украинского гидрометеорологического центра.
"Ночью 15 апреля в Украине, кроме Закарпатья и северо-востока заморозки на поверхности почвы", - говорится в прогнозе.
Из-за заморозков в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.
"Заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям", - предупреждает Укргидрометцентр.
Фото: предупреждение о заморозках в ряде областей (facebook.com/UkrHMC)
Стоит отметить, что, согласно прогнозу Наталки Диденко, в течение дня 15-го апреля будет тепло - до +12... +17 градусов. На северо-востоке воздух будет свежее - до +9... +12 градусов".
Ветер в Украине завтра ожидается северо-западный, умеренный, временами - порывистый. Кроме того, в Черниговской, сумской и Харьковской областях прогнозируется небольшие дожди.
