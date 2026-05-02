Більшість американців вважають війну з Іраном помилкою, - опитування
У США зростає скепсис щодо війни з Іраном: більшість населення вважає застосування сили помилковим рішенням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Washington Post/ABC News/Ipsos.
Згідно з результатами, шість із десяти респондентів, або 59%, назвали військові дії проти Ірану помилкою - це співвідноситься з настроями американців під час війни в Іраку у 2006 році, коли аналогічну думку висловлювала більшість, а також із результатами опитувань часів війни у В’єтнамі.
Найбільш критично до військових дій налаштовані демократи - близько 90% із них вважають їх помилкою. Серед незалежних виборців такої позиції дотримуються 71%, тоді як серед республіканців - 19%.
Думки щодо подальших кроків США розділилися. Майже половина опитаних (48%) виступає за укладення мирної угоди з Іраном, навіть якщо це означатиме менш вигідні умови для Вашингтона. Водночас 46% вважають, що США повинні продовжити тиск, навіть якщо це призведе до відновлення бойових дій.
Опитування також зафіксувало погіршення фінансового становища частини американців. Близько 23% заявили, що відстають у фінансовому плані, що більше, ніж 17% у лютому. Ще 52% зазначили, що мають достатньо коштів лише для підтримання поточного рівня життя, тоді як 24% вважають, що покращують своє фінансове становище.
Зростання цін на бензин також впливає на поведінку громадян. За даними опитування, 44% респондентів скоротили поїздки автомобілем, 42% - витрати на утримання житла, а 34% - змінили плани щодо подорожей.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп раніше повідомив Конгрес, що війна з Іраном завершена, однак фактичне протистояння не припинилося.
Зокрема, триває блокада іранських портів, яку Вашингтон використовує як інструмент тиску для досягнення вигідної угоди, передусім щодо відмови Тегерана від ядерної програми.
Водночас Трамп визнавав, що під час затримання іранських суден Штати поводять себе "як пірати". За його словами, американська сторона конфісковувала іранські танкери та контейнеровози після їх виходу з портів, зокрема в акваторії Азії.