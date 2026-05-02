Більшість американців вважають війну з Іраном помилкою, - опитування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Washington Post/ABC News/Ipsos.

Згідно з результатами, шість із десяти респондентів, або 59%, назвали військові дії проти Ірану помилкою - це співвідноситься з настроями американців під час війни в Іраку у 2006 році, коли аналогічну думку висловлювала більшість, а також із результатами опитувань часів війни у В’єтнамі.

Найбільш критично до військових дій налаштовані демократи - близько 90% із них вважають їх помилкою. Серед незалежних виборців такої позиції дотримуються 71%, тоді як серед республіканців - 19%.

Думки щодо подальших кроків США розділилися. Майже половина опитаних (48%) виступає за укладення мирної угоди з Іраном, навіть якщо це означатиме менш вигідні умови для Вашингтона. Водночас 46% вважають, що США повинні продовжити тиск, навіть якщо це призведе до відновлення бойових дій.

Опитування також зафіксувало погіршення фінансового становища частини американців. Близько 23% заявили, що відстають у фінансовому плані, що більше, ніж 17% у лютому. Ще 52% зазначили, що мають достатньо коштів лише для підтримання поточного рівня життя, тоді як 24% вважають, що покращують своє фінансове становище.

Зростання цін на бензин також впливає на поведінку громадян. За даними опитування, 44% респондентів скоротили поїздки автомобілем, 42% - витрати на утримання житла, а 34% - змінили плани щодо подорожей.