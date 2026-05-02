ua en ru
Сб, 02 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Атака на Тернопіль Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Більшість американців вважають війну з Іраном помилкою, - опитування

13:23 02.05.2026 Сб
2 хв
Яка частина громадян готова до миру з Іраном навіть на поганих для Вашингтона умовах?
aimg Марія Науменко
Більшість американців вважають війну з Іраном помилкою, - опитування Ілюстративне фото: удари по Бейруту (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

У США зростає скепсис щодо війни з Іраном: більшість населення вважає застосування сили помилковим рішенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Washington Post/ABC News/Ipsos.

Читайте також: Всі порушували і я порушу: хтось ще, окрім Трампа, воював без згоди Конгресу?

Згідно з результатами, шість із десяти респондентів, або 59%, назвали військові дії проти Ірану помилкою - це співвідноситься з настроями американців під час війни в Іраку у 2006 році, коли аналогічну думку висловлювала більшість, а також із результатами опитувань часів війни у В’єтнамі.

Найбільш критично до військових дій налаштовані демократи - близько 90% із них вважають їх помилкою. Серед незалежних виборців такої позиції дотримуються 71%, тоді як серед республіканців - 19%.

Думки щодо подальших кроків США розділилися. Майже половина опитаних (48%) виступає за укладення мирної угоди з Іраном, навіть якщо це означатиме менш вигідні умови для Вашингтона. Водночас 46% вважають, що США повинні продовжити тиск, навіть якщо це призведе до відновлення бойових дій.

Опитування також зафіксувало погіршення фінансового становища частини американців. Близько 23% заявили, що відстають у фінансовому плані, що більше, ніж 17% у лютому. Ще 52% зазначили, що мають достатньо коштів лише для підтримання поточного рівня життя, тоді як 24% вважають, що покращують своє фінансове становище.

Зростання цін на бензин також впливає на поведінку громадян. За даними опитування, 44% респондентів скоротили поїздки автомобілем, 42% - витрати на утримання житла, а 34% - змінили плани щодо подорожей.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп раніше повідомив Конгрес, що війна з Іраном завершена, однак фактичне протистояння не припинилося.

Зокрема, триває блокада іранських портів, яку Вашингтон використовує як інструмент тиску для досягнення вигідної угоди, передусім щодо відмови Тегерана від ядерної програми.

Водночас Трамп визнавав, що під час затримання іранських суден Штати поводять себе "як пірати". За його словами, американська сторона конфісковувала іранські танкери та контейнеровози після їх виходу з портів, зокрема в акваторії Азії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Близький Схід
Новини
Аналітика
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги