Большинство американцев считают войну с Ираном ошибкой, - опрос

13:23 02.05.2026 Сб
2 мин
Какая часть граждан готова к миру с Ираном даже на плохих для Вашингтона условиях?
aimg Мария Науменко
Большинство американцев считают войну с Ираном ошибкой, - опрос Иллюстративное фото: удары по Бейруту (Getty Images)
В США растет скепсис относительно войны с Ираном: большинство населения считает применение силы ошибочным решением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Washington Post/ABC News/Ipsos.

Согласно результатам, шесть из десяти респондентов, или 59%, назвали военные действия против Ирана ошибкой - это соотносится с настроениями американцев во время войны в Ираке в 2006 году, когда аналогичное мнение высказывало большинство, а также с результатами опросов времен войны во Вьетнаме.

Наиболее критично к военным действиям настроены демократы - около 90% из них считают их ошибкой. Среди независимых избирателей такой позиции придерживаются 71%, тогда как среди республиканцев - 19%.

Мнения относительно дальнейших шагов США разделились. Почти половина опрошенных (48%) выступает за заключение мирного соглашения с Ираном, даже если это будет означать менее выгодные условия для Вашингтона. В то же время 46% считают, что США должны продолжить давление, даже если это приведет к возобновлению боевых действий.

Опрос также зафиксировал ухудшение финансового положения части американцев. Около 23% заявили, что отстают в финансовом плане, что больше, чем 17% в феврале. Еще 52% отметили, что имеют достаточно средств только для поддержания текущего уровня жизни, тогда как 24% считают, что улучшают свое финансовое положение.

Рост цен на бензин также влияет на поведение граждан. По данным опроса, 44% респондентов сократили поездки на автомобиле, 42% - расходы на содержание жилья, а 34% - изменили планы относительно путешествий.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее сообщил Конгрессу, что война с Ираном завершена, однако фактическое противостояние не прекратилось.

В частности, продолжается блокада иранских портов, которую Вашингтон использует как инструмент давления для достижения выгодной сделки, прежде всего относительно отказа Тегерана от ядерной программы.

В то же время Трамп признавал, что при задержании иранских судов Штаты ведут себя "как пираты". По его словам, американская сторона конфисковывала иранские танкеры и контейнеровозы после их выхода из портов, в том числе в акватории Азии.

