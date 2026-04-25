Більше жодних винятків для нафти РФ та Ірану, заявили у Мінфіні США

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що жодних нових дозволів на продаж іранської та російської сировини не буде. США встановили жорстку блокаду особливо для Тегерану.

"У нас блокада, і нафта не надходить. І ми вважаємо, що в наступні два-три дні їм доведеться почати зупиняти виробництво, що дуже погано вплине на їхні свердловини", - сказав чиновник.

Зупинка видобутку - це величезний ризик, адже якщо свердловини законсервувати неправильно, вони можуть ніколи не повернутися до колишніх потужностей.

Щодо Росії позиція Вашингтона також змінилася. У березні США вимушено дозволили продаж російської нафти та нафтопродуктів, що вже були завантажені на танкери. Ціна бареля підскочила вище 100 доларів і адміністрація Білого дому хотіла стабілізувати енергетичні ринки.

Тепер цей період закінчився і Бессент пояснив, що російська нафта, яка "знаходилася на воді", фактично закінчилася. Нових дозволів на постачання не буде. Додаткове постачання з РФ більше не є необхідним для світової економіки.

Бесент пояснив, що послаблення для російської нафти були викликані проханням країн, які особливо страждали від нафтової кризи.

"Понад 10 найвразливіших і найбідніших країн звернулися до мене і запитали: «Чи можете ви допомогти?" - сказав Бессент. "Це було для тих вразливих і бідних країн. Але я не думаю, що у нас буде ще одне продовження. Я думаю, що російська нафта, що знаходиться на воді, була значною мірою вичерпана".