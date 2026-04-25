Больше никаких исключений для нефти РФ и Ирана, заявили в Минфине США

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что никаких новых разрешений на продажу иранского и российского сырья не будет. США установили жесткую блокаду особенно для Тегерана.

"У нас блокада, и нефть не поступает. И мы считаем, что в следующие два-три дня им придется начать останавливать производство, что очень плохо повлияет на их скважины", - сказал чиновник.

Остановка добычи - это огромный риск, ведь если скважины законсервировать неправильно, они могут никогда не вернуться к прежним мощностям.

В отношении России позиция Вашингтона также изменилась. В марте США вынужденно разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые уже были загружены на танкеры. Цена барреля подскочила выше 100 долларов и администрация Белого дома хотела стабилизировать энергетические рынки.

Теперь этот период закончился и Бессент объяснил, что российская нефть, которая "находилась на воде", фактически закончилась. Новых разрешений на поставки не будет. Дополнительные поставки из РФ больше не являются необходимыми для мировой экономики.

Бесент пояснил, что послабления для российской нефти были вызваны просьбой стран, которые особенно страдали от нефтяного кризиса.

"Более 10 самых уязвимых и бедных стран обратились ко мне и спросили: "Можете ли вы помочь?" - сказал Бессент. "Это было для тех уязвимых и бедных стран. Но я не думаю, что у нас будет еще одно продолжение. Я думаю, что российская нефть, находящаяся на воде, была в значительной степени исчерпана".