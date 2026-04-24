Танкери "тіньового флоту" РФ оминають шведські води, побоюючись арешту, - Bloomberg

Танкери "тіньового флоту" Росії змінюють маршрути у Балтійському морі після того, як Швеція посилила перевірки документів та огляд суден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Агентство пише, що з 7 квітня 13 із 22 підсанкційних російських танкерів передумали рухатись у напрямку шведських вод і обрали альтернативний маршрут південніше данського острова Борнгольм. До цього судна переважно проходили північним шляхом, ближче до узбережжя Швеції.

За словами аналітиків, зміна маршруту танкерів "тіньового флоту" свідчить про намагання уникнути посилених перевірок і контролю, які запровадила шведська влада.

Маршрути змінились не лише біля Швеції

Зміни маршрутів фіксуються і в інших регіонах. Зокрема, у березні частина суден "тіньового флоту" почала уникати Ла-Маншу після заяв Британії щодо їх можливої конфіскації. Через це танкери обирають довші маршрути навколо Британських островів.

Водночас Данія, попри посилення контролю за транзитними суднами, не зупиняє та не оглядає їх під час проходження проток. Копенгаген пояснює свою позицію нормами міжнародного морського права, які гарантують свободу судноплавства через данські води.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон в середу, 22 квітня, наголосив, що регулярні перевірки суден "тіньового флоту" ускладнюють їхню діяльність та сприяють захисту шведських вод.

"Обмеження доходів Росії від експорту енергоносіїв - найефективніший спосіб змусити Путіна (російський диктатор Володимир Путін, - ред.) сісти за стіл переговорів", - підкреслив він.