Через дрони ЗСУ Кремль втрачає сотні тисяч барелів нафти щодня, - ЗМІ
Україна фактично заблокувала російський нафтовий експорт, попри тимчасове послаблення американських санкцій. Росія втрачає мільярди доларів через прицільні удари по портах та енергетичній інфраструктурі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітичний матеріал агенції Al Jazeera.
Хоча зараз через перекриття Ормузької протоки ціна бареля піднялась вище 100 доларів, але Москва не може отримати надприбутки. Одна причина - санкції, хоч іноді й послаблені, але друга - удари ЗСУ по російських НПЗ.
Статистика падіння за березень:
- Перевалка сирої нафти впала на 300 000 барелів на день.
- Експорт нафтопродуктів скоротився на 200 000 барелів.
Агенція зазначає, що з 21 березня Україна почала саме системно знищувати порти та НПЗ у Росії. Атаки ЗСУ не дають окупантам перевантажувати нафту на танкери.
Квітень став для Росії ще гіршим. Показники вже опустилися до найнижчого рівня з літа 2024 року. До кінця квітня цифри можуть досягти антирекордів 2023 року.
Тепер Росія змушена різати видобуток, адже у ньому немає сенсу, якщо сировину неможливо вивезти чи переробити. За даними інформагентства Reuters, видобуток впав на 300 000 - 400 000 барелів на добу. Цю інформацію підтвердили одразу п'ять незалежних джерел.
Що відомо про останні удари ЗСУ по НПЗ та портах окупантів
Пару днів тому СБУ уразила важливу НПС "Горький" у Росії й там спалахнула масштабна пожежа на 20 тисяч квадратних метрів. Ця станція забезпечує перекачування сировини на внутрішні маршрути, зокрема до НПЗ "Лукойл" у місті Кстово.
Крім цього, після атаки безпілотників зупинили роботу одразу два нафтопереробні заводи, що належать компанії "Роснефть". Йдеться про Туапсинський та Новокуйбишевський НПЗ.
А у ніч на 22 квітня безпілотники атакували російське місто Сизрань у Самарській області. На місцевому НПЗ пролунали вибухи.