Через дрони ЗСУ Кремль втрачає сотні тисяч барелів нафти щодня, - ЗМІ

Україна фактично заблокувала російський нафтовий експорт, попри тимчасове послаблення американських санкцій. Росія втрачає мільярди доларів через прицільні удари по портах та енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітичний матеріал агенції Al Jazeera .

Хоча зараз через перекриття Ормузької протоки ціна бареля піднялась вище 100 доларів, але Москва не може отримати надприбутки. Одна причина - санкції, хоч іноді й послаблені, але друга - удари ЗСУ по російських НПЗ.

Статистика падіння за березень:

Перевалка сирої нафти впала на 300 000 барелів на день.

Експорт нафтопродуктів скоротився на 200 000 барелів.

Агенція зазначає, що з 21 березня Україна почала саме системно знищувати порти та НПЗ у Росії. Атаки ЗСУ не дають окупантам перевантажувати нафту на танкери.

Квітень став для Росії ще гіршим. Показники вже опустилися до найнижчого рівня з літа 2024 року. До кінця квітня цифри можуть досягти антирекордів 2023 року.

Тепер Росія змушена різати видобуток, адже у ньому немає сенсу, якщо сировину неможливо вивезти чи переробити. За даними інформагентства Reuters, видобуток впав на 300 000 - 400 000 барелів на добу. Цю інформацію підтвердили одразу п'ять незалежних джерел.