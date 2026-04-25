ua en ru
Сб, 25 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обмін полоненими Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Через дрони ЗСУ Кремль втрачає сотні тисяч барелів нафти щодня, - ЗМІ

03:31 25.04.2026 Сб
2 хв
Тільки за березень доходи РФ скоротилися на 2,3 мільярда доларів
aimg Пилип Бойко
Фото: видобуток нафти в РФ (Getty Images)

Україна фактично заблокувала російський нафтовий експорт, попри тимчасове послаблення американських санкцій. Росія втрачає мільярди доларів через прицільні удари по портах та енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітичний матеріал агенції Al Jazeera.

Хоча зараз через перекриття Ормузької протоки ціна бареля піднялась вище 100 доларів, але Москва не може отримати надприбутки. Одна причина - санкції, хоч іноді й послаблені, але друга - удари ЗСУ по російських НПЗ.

Статистика падіння за березень:

  • Перевалка сирої нафти впала на 300 000 барелів на день.
  • Експорт нафтопродуктів скоротився на 200 000 барелів.

Агенція зазначає, що з 21 березня Україна почала саме системно знищувати порти та НПЗ у Росії. Атаки ЗСУ не дають окупантам перевантажувати нафту на танкери.

Квітень став для Росії ще гіршим. Показники вже опустилися до найнижчого рівня з літа 2024 року. До кінця квітня цифри можуть досягти антирекордів 2023 року.

Тепер Росія змушена різати видобуток, адже у ньому немає сенсу, якщо сировину неможливо вивезти чи переробити. За даними інформагентства Reuters, видобуток впав на 300 000 - 400 000 барелів на добу. Цю інформацію підтвердили одразу п'ять незалежних джерел.

Пару днів тому СБУ уразила важливу НПС "Горький" у Росії й там спалахнула масштабна пожежа на 20 тисяч квадратних метрів. Ця станція забезпечує перекачування сировини на внутрішні маршрути, зокрема до НПЗ "Лукойл" у місті Кстово.

Крім цього, після атаки безпілотників зупинили роботу одразу два нафтопереробні заводи, що належать компанії "Роснефть". Йдеться про Туапсинський та Новокуйбишевський НПЗ.

А у ніч на 22 квітня безпілотники атакували російське місто Сизрань у Самарській області. На місцевому НПЗ пролунали вибухи.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАФТА Російська Федерація
Новини
Голод на позиціях, відставки командирів: що відомо про гучний скандал у 14-й ОМБр
Голод на позиціях, відставки командирів: що відомо про гучний скандал у 14-й ОМБр
Аналітика
