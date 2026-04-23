Головна » Новини » Війна в Україні

Буданов назвав несподіваний наслідок ударів безпілотників по нафтобазах РФ

12:25 23.04.2026 Чт
Є момент, важливіший за втрату заробітків на нафті
Олена Чупровська, Мілан Лєліч
Буданов назвав несподіваний наслідок ударів безпілотників по нафтобазах РФ Фото: керівник Офісу президента Кирило Буданов (Getty Images)

Удари безпілотників по нафтовій інфраструктурі Росії б'ють не лише по її гаманці - під питання поставлено саму репутацію країни як постачальника сировини.

Як повідомляє РБК-Україна, про це на 18-му Київському Безпековому Форумі керівник Офісу президента Кирило Буданов.

На запитання, як оцінити збитки від ударів "невідомих добрих безпілотників" - у доларах, у падінні видобутку чи в зірваних контрактах, Буданов відповів, що саме третій пункт найважливіший.

"Офіційні дані від президента всі чули, я їх підтверджую. Але недовиконані контракти - це набагато цікавіше", - сказав Буданов.

Репутаційний удар залишиться надовго

За словами Буданова, головне - не гроші і не обсяги видобутку.

Головне - імідж Росії як держави, яка може виконувати свої зобов'язання.

"Росія зазнає іміджевого удару. Це найважливіше. Нафтова ціна ще якось балансує, війна закінчиться - це все одно стабілізується. А от іміджевий удар буде працювати ще дуже довго", - пояснив очільник ОП.

Фото: Кирило Буданов розкрив, що для Росії гірше від мільярдних збитків через дрони (Мілан Лєліч, РБК-Україна)

Фото: Кирило Буданов розкрив, що для Росії гірше від мільярдних збитків через дрони (Мілан Лєліч, РБК-Україна)

Під питання ставиться Росія як надійний постачальник, здатний вчасно доставляти сировину покупцям. За словами Буданова, саме це матиме довгострокові наслідки.

Що це означає на практиці

Зірвані контракти - це:

  • втрата довіри з боку країн-покупців;
  • репутаційні втрати, які не компенсуються після завершення війни;
  • сигнал для партнерів Росії шукати альтернативних постачальників.

Тим часом тиск на російську нафтову галузь посилюється і з боку партнерів України. Як повідомляло РБК-Україна, уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк розкрив деталі 20-го пакета санкцій ЄС. За його словами, новий пакет спрямований зокрема проти морського відвантаження нафти та осіб, причетних до депортації українських дітей.

Нагадаємо, ВВП Росії, найімовірніше, скоротився у першому кварталі 2026 року - і навіть різке зростання цін на нафту через конфлікт США з Іраном не здатне зупинити рецесію через глибокі структурні проблеми.

