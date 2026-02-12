Більше тисячі ракет: Британія суттєво посилить ППО України

"Велика Британія оголошує про виділення оборонного пакету у розмірі понад 574 млн євро на протиповітряну оборону та ракети для України", - заявив Гілі.

За його словами, Британія вперше внесе великий транш для закупівлі зброї для ЗСУ за програмою PURL. Також ще тисячу легких багатоцільових ракет для систем ППО, виготовлених у Белфасті, буде доставлено Україні за окремою угодою на 448 млн євро.

"Наближаючись до п’ятого року повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Британія та наші союзники більше, ніж будь-коли, віддані підтримці України", - додав він.