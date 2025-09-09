Британія профінансує виробництво тисячі дронів великої дальності для України, - Гілі

Велика Британія протягом року фінансуватиме виробництво тисячі дронів великої дальності для українських військових.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони Британії Джон Гілі заявив під час засідання "Рамштайну".

За його словами, дрони виготовлятимуть у Британії, а потім передадуть Україні. "Протягом наступних 12 місяців Велика Британія фінансуватиме тисячі дронів-камікадзе великої дальності, які ми виготовимо в Британії та поставимо в Україну", - сказав Гілі.