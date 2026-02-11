До закупівель американської зброї для України приєднується впливова країна НАТО

Британія виділила пакет фінансування на закупівлю американської зброї для України. Країна приєднується до програми PURL.

Як передає РБК-Україна , про це в коментарі Politico заявив міністр оборони Британії Джон Гілі.

"Я радий підтвердити, що Велика Британія виділяє 150 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 205 млн доларів - ред.) на PURL. Разом ми повинні надати Україні критично необхідну протиповітряну оборону у відповідь на жорстокий наступ Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.)", - зазначив Гілі.

Двоє неназваних дипломатів НАТО розповіли виданню, що наразі три чверті з 32 членів альянсу зобов'язалися приєднатися до схеми.

Австралія і Нова Зеландія також приєдналися, а Японія, як очікується, оголосить про надання нелетальної допомоги.