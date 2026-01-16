ua en ru
Нацбанк знизив курс злотого до 11,93 гривень

Україна, П'ятниця 16 січня 2026 18:02
Нацбанк знизив курс злотого до 11,93 гривень Фото: Офіційний курс злотого становить 11,93 гривень (Pixabay)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України трохи (на 5 копійок) знизив офіційний курс злотого, після майже двотижневого періоду його зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс польського злотого на 19 січня 2026 року становить 11,9342 гривень за 1 злотий (-0,05 гривні порівняно з 16 січня).

На початку року офіційний курс злотого становив 11,8015 гривень, за цей час він зріс на 13 копійок.

Курс продажу злотого в обмінниках знизився на 11 копійок порівняно з попереднім днем - до 11,99 гривень, курс купівлі злотого становить 11,54 гривень (-0,10 гривень).

З початку грудня минулого року (11,29-11,79 гривень) курси зросли на 20-25 копійок, а з 1 січня цього року (11,41-11,86 гривень) курси купівлі-продажу збільшилися на 13 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Нагадаємо, що НБУ підняв офіційний курс долара на 19 січня до рекордного рівня - 43,41 гривень, що на 2 копійки вище за попередній день. При цьому, курс євро залишився на колишньому рівні 50,44 гривень.

На міжбанку в результаті торгів 15 січня курс долара був на рівні 43,56-43,59 гривні за долар (купівля-продаж), що на 14 копійок вище за закриття торгової сесії 14 січня. Курс євро на міжбанку становив 50,54-50,56 гривень (-7-8 копійок до попереднього дня).

Офіційний курс злотого на 16 січня становив 11,98 гривень, що на 6 копійок вище за курс 15 січня. Протягом 2025 року офіційний курс злотого зріс з 10,15 до 11,80 гривень (+16% або 1,65 гривень).

