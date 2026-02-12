Более тысячи ракет: Британия существенно усилит ПВО Украины

Великобритания в ближайшее время передаст Украине большой пакет усиления противовоздушной обороны, в который войдет около тысячи ракет.
Об этом заявил министр обороны Британии Джон Гили, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Великобритания объявляет о выделении оборонного пакета в размере более 574 млн евро на противовоздушную оборону и ракеты для Украины", - заявил Гили.
По его словам, Великобритания впервые внесет большой транш для закупки оружия для ВСУ по программе PURL. Также еще тысячу легких многоцелевых ракет для систем ПВО, изготовленных в Белфасте, будет доставлено Украине по отдельному соглашению на 448 млн евро.
"Приближаясь к пятому году полномасштабного вторжения РФ в Украину, Великобритания и наши союзники больше, чем когда-либо, преданы поддержке Украины", - добавил он.
Напомним, вчера, 11 февраля, Великобритания выделила пакет финансирования на закупку американского оружия для Украины. Страна присоединяется к программе PURL.
Также сообщалось, что Украина и Великобритания наращивают сотрудничество в сфере БпЛА. В частности, это касается совместного производства дронов-перехватчиков Octopus.
Кроме того, ранее министр обороны Великобритании во время заседания "Рамштайн" заявил, что Великобритания в течение года будет финансировать производство тысячи дронов большой дальности для Украины.
При этом в конце ноября Украина и Великобритания подписали соглашение, согласно которому дроны-перехватчики начали производить на британской территории.