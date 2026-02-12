Более тысячи ракет: Британия существенно усилит ПВО Украины

Великобритания в ближайшее время передаст Украине большой пакет усиления противовоздушной обороны, в который войдет около тысячи ракет.

Об этом заявил министр обороны Британии Джон Гили, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Великобритания объявляет о выделении оборонного пакета в размере более 574 млн евро на противовоздушную оборону и ракеты для Украины", - заявил Гили.

По его словам, Великобритания впервые внесет большой транш для закупки оружия для ВСУ по программе PURL. Также еще тысячу легких многоцелевых ракет для систем ПВО, изготовленных в Белфасте, будет доставлено Украине по отдельному соглашению на 448 млн евро.

"Приближаясь к пятому году полномасштабного вторжения РФ в Украину, Великобритания и наши союзники больше, чем когда-либо, преданы поддержке Украины", - добавил он.