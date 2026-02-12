ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Более тысячи ракет: Британия существенно усилит ПВО Украины

Четверг 12 февраля 2026 11:14
Более тысячи ракет: Британия существенно усилит ПВО Украины Фото: Джон Гили (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Великобритания в ближайшее время передаст Украине большой пакет усиления противовоздушной обороны, в который войдет около тысячи ракет.

Об этом заявил министр обороны Британии Джон Гили, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Великобритания объявляет о выделении оборонного пакета в размере более 574 млн евро на противовоздушную оборону и ракеты для Украины", - заявил Гили.

По его словам, Великобритания впервые внесет большой транш для закупки оружия для ВСУ по программе PURL. Также еще тысячу легких многоцелевых ракет для систем ПВО, изготовленных в Белфасте, будет доставлено Украине по отдельному соглашению на 448 млн евро.

"Приближаясь к пятому году полномасштабного вторжения РФ в Украину, Великобритания и наши союзники больше, чем когда-либо, преданы поддержке Украины", - добавил он.

Военное сотрудничество Украины и Великобритании

Напомним, вчера, 11 февраля, Великобритания выделила пакет финансирования на закупку американского оружия для Украины. Страна присоединяется к программе PURL.

Также сообщалось, что Украина и Великобритания наращивают сотрудничество в сфере БпЛА. В частности, это касается совместного производства дронов-перехватчиков Octopus.

Кроме того, ранее министр обороны Великобритании во время заседания "Рамштайн" заявил, что Великобритания в течение года будет финансировать производство тысячи дронов большой дальности для Украины.

При этом в конце ноября Украина и Великобритания подписали соглашение, согласно которому дроны-перехватчики начали производить на британской территории.

