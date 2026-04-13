Більше тиску на РФ: МЗС України призначило спецпосла з питань полонених та зниклих

Міністерство закордонних справ України посилює роботу над поверненням українців додому та захистом їхніх прав у полоні. Для цього у відомстві створили нову посаду посла з особливих доручень, яку очолив Дмитро Пономаренко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС України в Телеграм.
Дмитро Пономаренко - фахівець із солідним міжнародним бекграундом, зазначають у відомстві. Він роками вибудовував зв'язки України на Сході й це його стратегічний напрямок. У МЗС впевнені, що досвід Пономаренка допоможе залучити нових посередників.
Ключовими завданнями дипломата стануть:
МЗС уже має чіткі плани в цьому напрямку на 2026 рік. Відомство не працює наодинці, а координує зусилля з іншими структурами, що підвищує ефективність.
Спільно з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими та Громадською радою буде запроваджена масштабна адвокація. Україна планує серію міжнародних заходів, зокрема робота в напрямку посилення санкцій проти РФ.
Дмитро Пономаренко багато років працював над розвитком відносин із країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону.
У період 2021–2025 років був Надзвичайним і Повноважним послом України в Республіці Корея. За сумісництвом представляв інтереси нашої держави у Монголії.
Перед Великоднем Україна повернула додому з російського полону ще одну групу захисників у рамках обміну з РФ. Цього разу вдалося повернути 182 українців: 175 військових та 7 цивільних. Практично усі - утримувалися в полоні з 2022 року.
За словами представника ГУР МО України Андрія Юсова, планувалось зробити обмін більш кількісним, але окупанти відмовились забирати своїх людей і повертати українців. Попри відмову Київ сподівається, що обміни полоненими продовжаться і після Великодня.
Тим часом очільник ОП Кирило Буданов повідомив про новий етап обміну полоненими між Україною та Росією. Він може відбутись вже наприкінці цього тижня.