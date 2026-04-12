Буданов анонсував новий обмін полоненими з РФ: коли може відбутися

Новий етап обміну полоненими між Україною та Росією можливий вже наприкінці наступного тижня.

Як повідомляє РБК-Україна , про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив у коментарі Новини.LIVE .

"Я сподіваюся, що десь на кінець тижня буде ще один етап. Там були суто бюрократичні процедури", - зазначив глава ОП.

Буданов повідомив, що після повернення 182 українців 11 квітня вже готують наступний обмін.

Великодній обмін полоненими

Нагадаємо, Україна та Росія провели масштабний обмін військовополоненими, який відбувся напередодні Великодня. Додому вдалося повернути 175 захисників та 7 цивільних.

Повернуті з полону воїни захищали Україну на різних напрямках: у Маріуполі, на ЧАЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, Курському напрямках.

Серед них є поранені. Більшість була в полоні з 2022 року.

У Коордштабі зазначили, що вік наймолодшого звільненого - 22 роки, найстаршому виповнилося - 63 роки.

Загалом серед звільнених сьогодні військових - представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, ВСП, Повітряних Сил, СБС, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.

Також на рідну землю сьогодні повернулися 7 цивільних громадян України, які були поневолені російськими окупаційними військами ще у 2022 році.

Як стало відомо пізніше, Україна планувала повернули з полону більшу кількість людей, але Росія від цього відмовилася.