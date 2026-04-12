ua en ru
Нд, 12 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Буданов анонсував новий обмін полоненими з РФ: коли може відбутися

12:15 12.04.2026 Нд
2 хв
Новий етап можливий вже наступного тижня?
aimg Тетяна Степанова
Буданов анонсував новий обмін полоненими з РФ: коли може відбутися

Новий етап обміну полоненими між Україною та Росією можливий вже наприкінці наступного тижня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив у коментарі Новини.LIVE.

Буданов повідомив, що після повернення 182 українців 11 квітня вже готують наступний обмін.

"Я сподіваюся, що десь на кінець тижня буде ще один етап. Там були суто бюрократичні процедури", - зазначив глава ОП.

Великодній обмін полоненими

Нагадаємо, Україна та Росія провели масштабний обмін військовополоненими, який відбувся напередодні Великодня. Додому вдалося повернути 175 захисників та 7 цивільних.

Повернуті з полону воїни захищали Україну на різних напрямках: у Маріуполі, на ЧАЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, Курському напрямках.

Серед них є поранені. Більшість була в полоні з 2022 року.

У Коордштабі зазначили, що вік наймолодшого звільненого - 22 роки, найстаршому виповнилося - 63 роки.

Загалом серед звільнених сьогодні військових - представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, ВСП, Повітряних Сил, СБС, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.

Також на рідну землю сьогодні повернулися 7 цивільних громадян України, які були поневолені російськими окупаційними військами ще у 2022 році.

Як стало відомо пізніше, Україна планувала повернули з полону більшу кількість людей, але Росія від цього відмовилася.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Офіс президента Кирило Буданов Обмін полоненими Війна в Україні
