Юсов про обмін полоненими: Україна планувала повернути більше, але РФ відмовилася

Сьогодні у суботу, напередодні Великодня, Україна та Росія провели масштабний обмін військовополоненими. Проте Київ планував повернули більшу кількість людей, але Росія від цього відмовилася.

Як повідомляє РБК-Україна , про це під час спілкування з журналістами заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов

"На жаль, ворог відкинув ці гуманітарні ініціативи України, до яких ми були готові, як і багато інших речей. Але робота продовжується. Ми можемо обережно говорити, що операція буде продовжена і ми зможемо сказати, що сьогодні був лише початок Великоднього обміну", - сказав Юсов.

Він зауважив, що попри відмову Київ сподівається, що обміни полоненими продовжаться і після Великодня.

Нагадаємо, що 11 квітня, за день до Великодня, між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. Додому повернулися 175 українських захисників та 7 цивільних осіб.

За словами президента України Володимира Зеленського, серед тих, хто повернувся, є військові, які захищали країну на різних напрямках. Зокрема, у Маріуполі, на ЧАЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках.

Зеленський уточнив, що серед цих бійців є поранені. Більшість із тих, кого повернули сьогодні, перебували в полоні з 2022 року.