Больше давления на РФ: МИД Украины назначил спецпосла по вопросам пленных

Дмитрий Пономаренко - специалист с солидным международным бэкграундом, отмечают в ведомстве. Он годами выстраивал связи Украины на Востоке и это его стратегическое направление. В МИД уверены, что опыт Пономаренко поможет привлечь новых посредников.

Ключевыми задачами дипломата станут:

предотвращение пыток - оккупанты должны прекратить бесчеловечное обращение с нашими воинами;

освобождение гражданских - речь идет о людях, которых РФ незаконно удерживает в тюрьмах;

поиск пропавших без вести - сотрудничество с международными партнерами для установления судьбы тысяч украинцев.

МИД уже имеет четкие планы в этом направлении на 2026 год. Ведомство не работает в одиночку, а координирует усилия с другими структурами, что повышает эффективность.

Совместно с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными и Общественным советом будет введена масштабная адвокация. Украина планирует серию международных мероприятий, в частности работа в направлении усиления санкций против РФ.

Что известно о новом спецпосле

Дмитрий Пономаренко много лет работал над развитием отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

В период 2021-2025 годов был Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Республике Корея. По совместительству представлял интересы нашего государства в Монголии.