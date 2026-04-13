Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Больше давления на РФ: МИД Украины назначил спецпосла по вопросам пленных

23:54 13.04.2026 Пн
2 мин
Опыт дипломата Дмитрия Пономаренко должен помочь привлечь новых посредников для возвращения украинцев из плена
aimg Филипп Бойко
Фото: дипломат Дмитрий Пономаренко (Facebook/Дмитрий Пономаренко)

Министерство иностранных дел Украины усиливает работу над возвращением украинцев домой и защитой их прав в плену. Для этого в ведомстве создали новую должность посла по особым поручениям, которую возглавил Дмитрий Пономаренко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Украины в Телеграм.

Дмитрий Пономаренко - специалист с солидным международным бэкграундом, отмечают в ведомстве. Он годами выстраивал связи Украины на Востоке и это его стратегическое направление. В МИД уверены, что опыт Пономаренко поможет привлечь новых посредников.

Ключевыми задачами дипломата станут:

  • предотвращение пыток - оккупанты должны прекратить бесчеловечное обращение с нашими воинами;
  • освобождение гражданских - речь идет о людях, которых РФ незаконно удерживает в тюрьмах;
  • поиск пропавших без вести - сотрудничество с международными партнерами для установления судьбы тысяч украинцев.

МИД уже имеет четкие планы в этом направлении на 2026 год. Ведомство не работает в одиночку, а координирует усилия с другими структурами, что повышает эффективность.

Совместно с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными и Общественным советом будет введена масштабная адвокация. Украина планирует серию международных мероприятий, в частности работа в направлении усиления санкций против РФ.

Что известно о новом спецпосле

Дмитрий Пономаренко много лет работал над развитием отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

В период 2021-2025 годов был Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Республике Корея. По совместительству представлял интересы нашего государства в Монголии.

Какие новости о возвращении украинских пленных

Перед Пасхой Украина вернула домой из российского плена еще одну группу защитников в рамках обмена с РФ. На этот раз удалось вернуть 182 украинцев: 175 военных и 7 гражданских. Практически все - удерживались в плену с 2022 года.

По словам представителя ГУР МО Украины Андрея Юсова, планировалось сделать обмен более количественным, но оккупанты отказались забирать своих людей и возвращать украинцев. Несмотря на отказ Киев надеется, что обмены пленными продолжатся и после Пасхи.

Между тем глава ОП Кирилл Буданов сообщил о новом этапе обмена пленными между Украиной и Россией. Он может состояться уже в конце этой недели.

