Більше рейсів і нові поїзди: що змінюється для пасажирів "Укрзалізниці" влітку

Що змінює "Укрзалізниця" у літній сезон

У компанії розповіли, що УЗ "додає ще більше можливостей для подорожей Україною" на літній період:

фіксує зміну пасажиропотоку;

оперативно на це реагує.

Так, "Укрзалізниця" зменшує кількість вагонів у поїздах на маршрутах, які користуються меншим попитом, та передислоковує їх на ті рейси, де попит - найбільший.

Це, в умовах дефіциту парку, дає змогу:

призначати додаткові поїзди;

збільшувати кількість вагонів у найбільш затребуваних рейсах.

Які поїзди почнуть курсувати щоденно

Згідно з інформацією прес-служби УЗ, вже найближчим часом на щоденне курсування переводять одразу сім пар поїздів:

№4/3 "Ужгород - Дніпро";

№86/85 "Львів - Запоріжжя";

№128/127 "Львів - Кривий Ріг, Запоріжжя";

№78/77 "Ковель - Одеса";

№88/87 "Ковель - Дніпро";

№7/8 "Харків - Одеса";

№121/122 "Миколаїв - Київ".

Відновлення рейсу "Суми - Рахів"

Повідомляється, що "Укрзалізниця" відновлює також курсування поїзда №143/144 "Суми - Рахів".

Маршрут знову з'єднає Північну Слобожанщину та Сіверщину із заходом країни - забезпечить пряме сполучення Сум, Білопілля та Конотопа :

з Вінницею;

з Хмельницьким;

з Тернополем;

зі Львовом;

з Івано-Франківськом;

з Яремчею;

з Ворохтою.

Додатковий поїзд між Києвом і Буковиною

Для задоволення підвищеного попиту між столицею та Буковиною - призначено додатковий поїзд №227/228 "Київ - Чернівці".

Уточнюється, що цей поїзд курсуватиме через день через:

Вінницю;

Хмельницький;

Тернопіль;

Львів;

Івано-Франківськ;

Коломию.

"У складі поїзда - вагони плацкарт, купе та СВ", - зауважили в "Укрзалізниці".

Коли і як купувати квитки

Продаж квитків на призначені рейси відкриватиметься відповідно до дат курсування поїздів.

При цьому глибина продажу квитків:

залежить від конкретного напрямку;

становить 20-5 діб до дати відправлення.

Купити квитки на потрібний рейс можна:

у застосунку "Укрзалізниці";

на офіційному сайті booking.uz.gov.ua;

у касах вокзалів.

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Насамкінець українцям нагадали, що в умовах постійних ворожих атак на залізничну інфраструктуру та пошкодження рухомого складу залізничники продовжують робити все можливе, аби забезпечити: