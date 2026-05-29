Больше рейсов и новые поезда: что меняется для пассажиров "Укрзализныци" летом

Что меняет "Укрзализныця" в летний сезон

В компании рассказали, что УЗ "добавляет еще больше возможностей для путешествий по Украине" на летний период:

фиксирует изменение пассажиропотока;

оперативно на это реагирует.

Так, "Укрзализныця" уменьшает количество вагонов в поездах на маршрутах, которые пользуются меньшим спросом, и передислоцирует их на те рейсы, где спрос - самый большой.

Это, в условиях дефицита парка, позволяет:

назначать дополнительные поезда;

увеличивать количество вагонов в наиболее востребованных рейсах.

Какие поезда начнут курсировать ежедневно

Согласно информации пресс-службы УЗ, уже в ближайшее время на ежедневное курсирование переводят сразу семь пар поездов:

№4/3 "Ужгород - Днепр";

№86/85 "Львов - Запорожье";

№128/127 "Львов - Кривой Рог, Запорожье";

№78/77 "Ковель - Одесса";

№88/87 "Ковель - Днепр";

№7/8 "Харьков - Одесса";

№121/122 "Николаев - Киев".

Восстановление рейса "Сумы - Рахов"

Сообщается, что "Укрзализныця" возобновляет также курсирование поезда №143/144 "Сумы - Рахов".

Маршрут снова соединит Северную Слобожанщину и Северщину с западом страны - обеспечит прямое сообщение Сум, Белополья и Конотопа:

с Винницей;

с Хмельницким;

с Тернополем;

со Львовом;

с Ивано-Франковском;

с Яремчей;

с Ворохтой.

Дополнительный поезд между Киевом и Буковиной

Для удовлетворения повышенного спроса между столицей и Буковиной - назначен дополнительный поезд №227/228 "Киев - Черновцы".

Уточняется, что этот поезд будет курсировать через день через:

Винницу;

Хмельницкий;

Тернополь;

Львов;

Ивано-Франковск;

Коломыю.

"В составе поезда - вагоны плацкарт, купе и СВ", - отметили в "Укрзализныце".

Когда и как покупать билеты

Продажа билетов на назначенные рейсы будет открываться в соответствии с датами курсирования поездов.

При этом глубина продажи билетов:

зависит от конкретного направления;

составляет 20-5 суток до даты отправления.

Купить билеты на нужный рейс можно:

в приложении "Укрзализныци";

на официальном сайте booking.uz.gov.ua;

в кассах вокзалов.

В завершение украинцам напомнили, что в условиях постоянных вражеских атак на железнодорожную инфраструктуру и повреждения подвижного состава железнодорожники продолжают делать все возможное, чтобы обеспечить: