Больше поездов, новые маршруты и вагоны: важные изменения для пассажиров УЗ летом

Летом украинцы традиционно начинают путешествовать больше в разных направлениях. Поэтому "Укрзализныця" назначает ряд новых пассажирских поездов, добавляет вагоны к уже существующим, а также меняет и совершенствует некоторые маршруты и графики движения.

Подробнее об основных изменениях для пассажиров железной дороги, запланированных национальным перевозчиком на летний сезон, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что меняется для пассажиров УЗ летом

Согласно информации, обнародованной пресс-службой АО "Укрзализныця", с началом лета наблюдается традиционный рост спроса на железнодорожные путешествия.

"Поэтому, чтобы каждый желающий мог добраться до родных, друзей или желанного отдыха - мы дополняем график движения новыми назначениями", - уточнили в акционерном обществе.

Так, на летний сезон 2025 года УЗ предусмотрела 18 пар дополнительных поездов:

часть из них - уже в графике;

другие (11 маршрутов) - будут назначаться отдельными решениями, о которых пассажиров уведомят дополнительно.

Кроме того, предусмотрены важные изменения в уже знакомых украинцам маршрутах - чтобы сделать путешествия еще более удобными (в частности - для жителей Полтавской области).

В завершение, учитывая высокий спрос среди пассажиров на определенные направления, УЗ назначает дополнительные прицепные вагоны для некоторых поездов (речь идет, в частности, о сообщении "Киев - Львов - Киев").

Новые поезда УЗ на летний период (инфографика: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Новый поезд "Ивано-Франковск - Краматорск"

Первый "летний" поезд УЗ №228/227 сообщением "Ивано-Франковск - Краматорск" будет курсировать через день.

Он станет одним из пятерки самых длинных маршрутов страны (протяженностью 1358 км) и охватит 9 областей Украины.

График движения будет таким:

Ивано-Франковск: 21:52 - Краматорск: 18:28;

Краматорск: 19:20 - Ивано-Франковск: 16:45.

В УЗ уточнили, что он охватывает как ночное/дневное сообщение между Ивано-Франковском и Киевом, так и дневное/ночное между Киевом и Краматорском.

Новые поезда "Киев - Днепр"

На маршрут "Киев - Днепр" УЗ назначает целых два "летних" поезда.

Первый - поезд №220/219 "Киев - Днепр" - будет курсировать по определенным дням недели и усилит дневное сообщение между городами.

График его движения будет таким:

из Киева: 14:35 - прибытие в Днепр: 21:26;

из Днепра: 08:36 - прибытие в Киев: 15:19.

В "Укрзализныце" отметили, что он будет идеальным для международных путешественников из Днепра, ведь в Киеве возможны пересадки на международные поезда в Молдову и Польшу:

№351/352 "Киев - Кишинев";

№705/706 "Киев - Перемышль";

№67/68 "Киев - Варшава";

№19/20 "Киев - Хелм".

Второй поезд - "Интерсити+" №736/735 "Киев - Днепр" - будет курсировать по определенным дням недели и усилит ночное сообщение между городами.

График его движения будет следующим:

отправление из Киева: 23:52 - прибытие в Днепр: 05:45;

отправление из Днепра: 23:24 - прибытие в Киев: 05:17.

Отмечается, в Киеве при этом доступны дополнительные удобные пересадки на скоростные поезда:

до Луцка;

до Ровно;

до Львова;

до Чернигова;

до Шостки;

до Сум.

Новый поезд "Киев - Одесса"

Поезд "Интерсити" №765/764 "Киев - Одесса" усилит морское направление между столицей и Южной Пальмирой.

Он будет курсировать из Киева начиная с 27 июня, а из Одессы - с 28 июня (с периодичностью шесть раз в неделю).

График его движения будет таким:

Киев: 21:49 - Одесса: 05:34;

Одесса: 06:54 - Киев: 15:01.

"Особенно удобно для жителей Чернигова и Сум: вечером приехали в Киев - утром уже в Одессе", - отметили в пресс-службе УЗ.

"Удлиненный" поезд "Житомир - Одесса"

Поезд №147/148 "Житомир - Одесса" станет продлением маршрута поезда №148/147 "Одесса - Киев" до полесского региона.

В "Укрзализныце" объяснили, что так Житомир на летний период получит прямое железнодорожное сообщение:

с Черкассами;

с Одессой.

Новый поезд "Киев-Ужгород"

Поезд №283/284 "Киев - Ужгород" будет курсировать через день и усилит сообщение с западной частью Закарпатья.

График его движения будет таким:

Киев: 15:21 - Львов: 23:34 - Ужгород: 05:20;

Ужгород: 23:13 - Львов: 05:51 - Киев: 13:12.

В УЗ отметили, что этот поезд будет удобным, в частности, для пассажиров из Харькова, Полтавы и Днепра, ведь в Киеве можно пересесть с поездов "Интерсити+" и отправиться дальше на Запад.

Уточняется также, что он охватывает дневное сообщение "Киев - Львов - Киев" и ночное сообщение "Львов - Ужгород - Львов".

Новый поезд "Киев - Ясиня"

Поезд №203/204 "Киев - Ясиня" будет курсировать через день и усиливать сообщение с восточной частью Закарпатья.

График его движения будет таким:

Киев: 23:00 - Львов 07:28 - Ясиня: 14:17;

Ясиня: 18:05 - Львов: 00:51 - Киев: 09:18.

"Удобно для пассажиров из Запорожья, Днепра, Краматорска и Славянска", - отметили в УЗ и объяснили, что в Киеве можно пересесть с поездов "Интерсити+" и отправиться дальше на Запад.

Уточняется также, что поезд охватывает ночное сообщение "Киев - Львов - Киев" и дневное сообщение "Львов - Ясиня - Львов".

Новый поезд "Киев - Кривой Рог"

Поезд "Интерсити+" №739/740 "Киев - Кривой Рог" усилит сообщение столицы с Кривбассом.

График его движения будет таким:

Киев: 13:05 - Кривой Рог: 19:53;

Кривой Рог: 22:37 - Киев: 05:14.

Отмечается, что пассажирам из Кривого Рога будут доступны удобные пересадки в Киеве на:

поезд до Хелма (Польша);

скоростные поезда в Луцк, Ровно и Львов.

Новый поезд "Одесса - Винница"

Поезд №208/207 "Одесса - Винница" соединит юг с Подольем.

График его движения будет таким:

Одесса: 08:11 - Винница: 14:15;

Винница: 15:05 - Одесса: 20:59.

"Будет назначаться в особый период повышенного пассажиропотока", - отметили в УЗ.

Другие поезда, которые могут доназначать в отдельные даты

Согласно информации национального перевозчика, в случае необходимости "Укрзализныця" традиционно готова также доназначать по отдельным датам следующие поезда:

№159/160 "Киев - Трускавец";

№167/168 "Львов - Одесса";

№213/214 "Киев - Ужгород";

№239/240 "Киев - Каменец-Подольский";

№263/264 "Киев - Одесса";

№265/266 "Киев - Одесса";

№291/292 "Киев - Львов";

№761/762 "Киев - Одесса";

№777/778 "Киев - Львов".

"Планируйте свои летние путешествия с "Укрзализныцей" уже сейчас. Билеты традиционно поступают в продажу за 20 суток до даты отправления одновременно в приложении УЗ, на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов", - отметили в компании.

Публикация УЗ о новых поездах на летний сезон (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Как меняются некоторые знакомые пассажирам маршруты

В "Укрзализныце" сообщили также об изменениях "знакомых маршрутов", которые вводят для того, чтобы сделать путешествия более удобными для жителей Полтавской области:

поезд №60/59 "Одесса - Харьков" благодаря изменениям в маршруте усилит сообщение Полтавы и Кременчуга с Харьковом и Одессой;

благодаря изменениям в маршруте усилит сообщение Полтавы и Кременчуга с Харьковом и Одессой; поезд №125/126 "Полтава - Мукачево" и поезд №129/130 "Кременчуг - Мукачево" благодаря изменениям в маршрутах обеспечат жителям Полтавы и Кременчуга прямое сообщение с Винницей, Жмеринкой, Хмельницким и Тернополем.

"Следите за обновлениями - впереди еще много новостей", - отметили в УЗ.

Информация УЗ об изменениях знакомых маршрутов (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

На какие поезда УЗ назначает дополнительные прицепные вагоны

Реагируя на высокий спрос среди пассажиров, дополнительные прицепные вагоны на летний период "Укрзализныця" назначает на направлении "Киев - Львов - Киев".

Гражданам объяснили, что дополнительные вагоны будут в составе нескольких транзитных поездов.

Речь идет о поезде №79/80 "Сичеслав" сообщением "Днепр - Львов":

отправление из Киева - в 06:08, прибытие во Львов - в 13:01;

отправление обратно из Львова - в 14:50, прибытие в Киев - в 21:49.

Добавят вагоны также к поезду №749/750 "Киев - Чоп":

отправление из Киева - в 13:19, прибытие во Львов - в 19:43;

отправление из Львова - в 10:19, прибытие в Киев - в 16:41.

Уточняется, что на маршруте будут курсировать фирменные вагоны 1 класса, в частности категории СВ (при необходимости по отдельным датам) и купе.

Все вагоны - с кондиционированием воздуха.

"Отметим, что купейные вагоны будут в сидячем режиме, то есть спальный формат в прицепных вагонах категории купе не предусмотрен", - подчеркнули в "Укрзализныце".

"Билеты уже в продаже", - отметили в УЗ и напомнили, на что следует обратить внимание при покупке билета в купейные вагоны сидячего формата:

нечетные места - возле окна;

четные - возле дверей купе.

"Путешествуйте комфортно вместе с "Укрзализныцей", - подытожили в компании.

Пост УЗ о дополнительных прицепных вагонах (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)