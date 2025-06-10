Перша новинка літнього графіку: УЗ запускає важливий поїзд, який з'єднає 9 областей
Національний перевізник "Укрзалізниця" повідомив про першу новинку літнього графіку 2025 року. Йдеться про маршрут, який матиме важливе гуманітарне, соціальне та стратегічне значення, охоплюючи при цьому 9 областей України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Який поїзд запускає УЗ і чим він важливий
Згідно з інформацією акціонерного товариства, вже наприкінці цього місяця на маршрут вийде новий поїзд №228/227 "Івано-Франківськ - Краматорськ".
Наголошується, що він матиме важливе гуманітарне, соціальне та стратегічне значення, адже забезпечить нові можливості для:
- подорожей;
- реабілітації;
- оздоровлення;
- зустрічей із рідними.
Українцям пояснили, що новий маршрут значно полегшить дорогу:
- захисникам України, які прямують на ротацію або на відпочинок;
- внутрішньо переміщеним особам, які тимчасово проживають в інших регіонах, відвідують родичів або навідуються додому;
- рідним захисників, які хочуть приїхати до них на Донеччину;
- мешканцям східних областей в цілому - для оздоровлення у санаторно-рекреаційних зонах Прикарпаття.
Коли заплановані перші рейси нового поїзда
Перші рейси нового поїзда "Укрзалізниці" заплановані на такі дати:
- з Івано-Франківська - з 29 червня 2025 року та далі через день;
- з Краматорська - з 30 червня 2025 року та далі через день.
В його складі курсуватимуть плацкартні, купейні вагони, а також вагони СВ.
"Маршрут поїзда охоплюватиме 9 областей України, а його протяжність становитиме 1358 км. Це буде один із найдовших рейсів сучасної "Укрзалізниці", який прокладає шлях через усю країну - від Прикарпаття до Донбасу", - наголосили у компанії.
Що відомо про розклад руху поїзда та зупинки
В УЗ повідомили, що розклад руху нового поїзда буде таким:
- відправлення з Івано-Франківська - о 21:52, прибуття до Слов'янська - о 18:05 наступного дня, до Краматорська - о 18:28.
- відправлення з Краматорська - о 19:20, зі Слов’янська - о 19:40, прибуття до Івано-Франківська - о 16:45 наступного дня.
Зазначається, що в цілому поїзд курсуватиме через:
- Львів;
- Київ;
- Гребінку;
- Лубни;
- Миргород;
- Полтаву;
- Берестин;
- Лозову;
- Близнюки;
- Барвінкове;
- Слов'янськ.
Уточнюється, що по прибуттю до Івано-Франківська пасажири з Донеччини зможуть легко дістатися інших міст Прикарпаття, зокрема:
- Калуша і Долини (здійснивши пересадку на регіональний поїзд №867 "Коломия - Рава-Руська");
- Коломиї (скориставшись приміським дизель-поїздом №6534 "Івано-Франківськ - Коломия").
Коли стартує продаж квитків на новий поїзд УЗ
В "Укрзалізниці" повідомили, що продаж квитків стартуватиме за 20 діб до дати відправлення поїзда - одночасно:
- в мобільному застосунку;
- на сайті booking.uz.gov.ua;
- у касах вокзалів.
"Укрзалізниця продовжує забезпечувати мобільність українців, а повний перелік літніх оновлень опублікуємо окремо, слідкуйте за офіційними каналами УЗ", - підсумували у компанії.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що змінилось у поїздах УЗ напередодні спекотного літнього сезону та як знайти вагон з кондиціонером.
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