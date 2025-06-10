Перша новинка літнього графіку: УЗ запускає важливий поїзд, який з'єднає 9 областей

Національний перевізник "Укрзалізниця" повідомив про першу новинку літнього графіку 2025 року. Йдеться про маршрут, який матиме важливе гуманітарне, соціальне та стратегічне значення, охоплюючи при цьому 9 областей України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Який поїзд запускає УЗ і чим він важливий

Згідно з інформацією акціонерного товариства, вже наприкінці цього місяця на маршрут вийде новий поїзд №228/227 "Івано-Франківськ - Краматорськ".

Наголошується, що він матиме важливе гуманітарне, соціальне та стратегічне значення, адже забезпечить нові можливості для:

подорожей;

реабілітації;

оздоровлення;

зустрічей із рідними.

Українцям пояснили, що новий маршрут значно полегшить дорогу:

захисникам України, які прямують на ротацію або на відпочинок;

внутрішньо переміщеним особам, які тимчасово проживають в інших регіонах, відвідують родичів або навідуються додому;

рідним захисників, які хочуть приїхати до них на Донеччину;

мешканцям східних областей в цілому - для оздоровлення у санаторно-рекреаційних зонах Прикарпаття.

Коли заплановані перші рейси нового поїзда

Перші рейси нового поїзда "Укрзалізниці" заплановані на такі дати:

з Івано-Франківська - з 29 червня 2025 року та далі через день;

з Краматорська - з 30 червня 2025 року та далі через день.

В його складі курсуватимуть плацкартні, купейні вагони, а також вагони СВ.

"Маршрут поїзда охоплюватиме 9 областей України, а його протяжність становитиме 1358 км. Це буде один із найдовших рейсів сучасної "Укрзалізниці", який прокладає шлях через усю країну - від Прикарпаття до Донбасу", - наголосили у компанії.

Що відомо про розклад руху поїзда та зупинки

В УЗ повідомили, що розклад руху нового поїзда буде таким:

відправлення з Івано-Франківська - о 21:52, прибуття до Слов'янська - о 18:05 наступного дня, до Краматорська - о 18:28.

відправлення з Краматорська - о 19:20, зі Слов’янська - о 19:40, прибуття до Івано-Франківська - о 16:45 наступного дня.

Зазначається, що в цілому поїзд курсуватиме через:

Львів;

Київ;

Гребінку;

Лубни;

Миргород;

Полтаву;

Берестин;

Лозову;

Близнюки;

Барвінкове;

Слов'янськ.

Уточнюється, що по прибуттю до Івано-Франківська пасажири з Донеччини зможуть легко дістатися інших міст Прикарпаття, зокрема:

Калуша і Долини (здійснивши пересадку на регіональний поїзд №867 "Коломия - Рава-Руська");

Коломиї (скориставшись приміським дизель-поїздом №6534 "Івано-Франківськ - Коломия").

Коли стартує продаж квитків на новий поїзд УЗ

В "Укрзалізниці" повідомили, що продаж квитків стартуватиме за 20 діб до дати відправлення поїзда - одночасно:

в мобільному застосунку;

на сайті booking.uz.gov.ua;

у касах вокзалів.

"Укрзалізниця продовжує забезпечувати мобільність українців, а повний перелік літніх оновлень опублікуємо окремо, слідкуйте за офіційними каналами УЗ", - підсумували у компанії.