Суспільство Освіта Гроші Зміни

Більше квитків до Карпат: коли та через які курорти вирушить додатковий рейс УЗ

УЗ запускає додатковий рейс у напрямку Карпат (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

Реагуючи на підвищений попит серед пасажирів, національний перевізник "Укрзалізниця" призначає додатковий рейс у напрямку Карпат.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Про який рейс йдеться та що з графіком

У компанії розповіли, що "Укрзалізниця":

  • реагує на підвищений попит;
  • призначає додатковий поїзд №414/413 "Львів - Ворохта".

Зі Львова він буде відправлятись 21, 22, 24 та 28 серпня - о 23:29.

Тим часом прибуття до Ворохти заплановане на 05:30.

У зворотньому напрямку їхатиме при цьому поїзд №783/784 "Ворохта - Львів":

  • відправлення з Ворохти: 22, 23, 25 та 29 серпня - о 06:20;
  • прибуття до Львова - об 11:20.

Через які популярні станції курсуватимуть поїзди

Згідно з інформацією УЗ, ці поїзди курсуватимуть через:

  • Івано-Франківськ;
  • Яремче;
  • Татарів-Буковель.

Уточнюється, що цей рейс став можливим завдяки оптимізації обороту рейсу Харківського напрямку.

"Вагони не простоюють, а ефективно працюють, обслуговуючи пасажирів у найзатребуваніших сполученнях", - поділились у компанії.

Насамкінець пасажирам нагадали, що квитки на поїзди УЗ можна придбати:

  • у касах вокзалів;
  • на офіційному сайті booking.uz.gov.ua;
  • у мобільному застосунку "Укрзалізниця".

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" повідомили про піковий період пасажирських перевезень. Так, на деяких найбільш популярних напрямках на одне пасажирське місце претендують 5-8 осіб.

З огляду на це ми пояснювали, як встигнути забронювати групову поїздку залізницею влітку та як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється.

Читайте також, на яких вокзалах України з'явились точки з питною водою, безпечною навіть для немовлят.

