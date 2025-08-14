Більше квитків до Карпат: коли та через які курорти вирушить додатковий рейс УЗ

Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" повідомили про піковий період пасажирських перевезень. Так, на деяких найбільш популярних напрямках на одне пасажирське місце претендують 5-8 осіб.

