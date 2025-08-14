RU

Общество Образование Деньги Изменения

Больше билетов в Карпаты: когда и через какие курорты отправится дополнительный рейс УЗ

УЗ запускает дополнительный рейс в направлении Карпат (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

Реагируя на повышенный спрос среди пассажиров, национальный перевозчик "Укрзализныця" назначает дополнительный рейс в направлении Карпат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

О каком рейсе идет речь и что с графиком

В компании рассказали, что "Укрзализныця":

  • реагирует на повышенный спрос;
  • назначает дополнительный поезд №414/413 "Львов - Ворохта".

Из Львова он будет отправляться 21, 22, 24 и 28 августа - в 23:29.

Между тем прибытие в Ворохту запланировано на 05:30.

В обратном направлении будет ехать при этом поезд №783/784 "Ворохта - Львов":

  • отправление из Ворохты: 22, 23, 25 и 29 августа - в 06:20;
  • прибытие во Львов - в 11:20.

Через какие популярные станции будут курсировать поезда

Согласно информации УЗ, эти поезда будут курсировать через:

  • Ивано-Франковск;
  • Яремче;
  • Татаров-Буковель.

Уточняется, что этот рейс стал возможным благодаря оптимизации оборота рейса Харьковского направления.

"Вагоны не простаивают, а эффективно работают, обслуживая пассажиров в самых востребованных сообщениях", - поделились в компании.

В завершение пассажирам напомнили, что билеты на поезда УЗ можно приобрести:

  • в кассах вокзалов;
  • на официальном сайте booking.uz.gov.ua;
  • в мобильном приложении "Укрзализныця".

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее в "Укрзализныце" сообщили о пиковом периоде пассажирских перевозок. Так, на некоторых наиболее популярных направлениях на одно пассажирское место претендуют 5-8 человек.

Учитывая это, мы объясняли, как успеть забронировать групповую поездку по железной дороге летом и как действовать пассажирам, если поезд опаздывает.

Читайте также, на каких вокзалах Украины появились точки с питьевой водой, безопасной даже для младенцев.

УкрзализныцяЛьвовИвано-ФранковскКарпатыБуковельПоездаБилетыПассажиры