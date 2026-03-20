Більше 80% зарплати - на "виживання": як насправді виглядає місячний бюджет українців

Впродовж минулого року головною статтею витрат для більшості українців стали базові потреби. На дозвілля чи заощадження з місячного бюджету залишаються буквально копійки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на результати дослідження Deloitte Ukraine про споживацькі настрої українців.
Головне:
Згідно з результатами проведеного дослідження, впродовж 2025 року українці:
При цьому головною статтею витрат залишаються сьогодні базові потреби.
"Сучасний український споживач поєднує прагматичність, цифрову обізнаність і чітку ціннісну позицію", - розповів лідер напряму ритейлу Deloitte Ukraine Олександр Ямпольський.
Він пояснив, що у витратах громадян переважає необхідне, але під час вибору брендів для багатьох важливою залишається позиція компаній:
"Саме ця комбінація формує сучасну економічну реальність країни", - наголосив експерт.
Найбільша частка витрат українців - 84% місячного бюджету - припадає на товари та послуги першої необхідності.
В цілому ж витрати людей розподіляються так:
У "бажаному" бюджеті українці демонструють прагнення до більш збалансованої структури витрат - зменшити частку витрат на базові потреби до 46%, натомість збільшити витрати на дозвілля до 12% й підвищити частку заощаджень та інвестицій до 19%.
Виходячи з результатів дослідження, українці витрачають на базові потреби значно більше, ніж європейці.
Так, порівняння структури витрат українців із бюджетами споживачів в інших країнах продемонструвало суттєву різницю у розподілі витрат між українцями та мешканцями європейських держав.
Наприклад найбільша частка витрат українців припадає на товари та послуги першої необхідності - 84% місячного бюджету, тоді як у Німеччині та Нідерландах цей показник становить 56-59%.
Найменше українці витрачають на дозвілля - лише 1% загального бюджету, тоді як в європейських країнах ця частка сягає 16-17%.
Базові покупки українці у 2025 році здійснювали, переважно, у фізичних магазинах:
При цьому онлайн-сегмент минулого року продовжив зміцнювати свої позиції:
"У 2025 році ключовим чинником поведінки покупців стала чутливість до ціни. Ми бачимо, що українці дедалі частіше обирають дискаунтерні формати, планують покупки й активніше реагують на акції та товари private label", - розповіла СЕО ТОВ "АТБ-маркет" Наталя Шаповалова.
Водночас вона визнала: "Попри непрості економічні умови, споживча активність відновлюється швидше, ніж очікувалося".
"А магазини "біля дому" й надалі залишаються одним із найпопулярніших форматів", - підсумувала експерт.
